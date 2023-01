Sister Act im English Theatre

× Erweitern Foto: Martin Kaufhold

Mit einer großen Portion guter Laune und einem schwungvollen (live gespielten) Gospel- und Discofunk-Soundtrack tanzt „Sister Act“, die Frankfurter Musical-Sensation der Wintersaison, über die Bühne des English Theatre.

Nonnen in Wallung, wahre Spiritualität kontra religiöse Dogmen und eine Katz-und-Maus-Gangster-Story, in der am Ende doch das Gute siegt sind die Zutaten. Kalisha Amaris spielt Deloris van Cartier, die Gangster-Braut, die vor ihrem Ehemann Curtis flüchten muss, weil sie Zeuge eines Mordes wurde.

Mit Hilfe des Police-Officers „Sweaty Eddie“ wird sie bis zu ihrer Aussage vor Gericht in einem Nonnenkloster versteckt – und sorgt dort für die Erweckung des bis dato eher kläglichen Klosterchors. Als sogar die örtliche TV-Station über die Erfolge des Chors berichtet, erkennt Curtis seine ex-Freundin im Fernsehen und will sie entführen; doch die Gangster haben nicht mit der Power der heiligen Schwestern gerechnet. Join in!

Noch bis 2.4.2023, English Theatre, Gallusanlage 7, Frankfurt, Spieltage: Dienstag bis Sonntag, www.english-theatre.de