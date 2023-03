Some Faces

× Erweitern Foto: Ahmad

Foto: Ahmad

Eine kleine Frankfurter Entdeckung ist der junge Künstler Ahmad. Der Autodidakt beeindruckt durch seine stilistische Freiheit: Die Gemälde haben expressionistische bis kubistische Züge, manchmal erinnern sie an Art Brut oder das Abstrakte.

Portraits sind das bevorzugte Motiv des Malers – denn das Gesicht ist der Teil des Körpers, der am meisten mit der Außenwelt kommuniziert. Beim Malen erforscht Ahmad aber auch das „Dahinter“ – also das, was die Portraitierten als Menschen ausmacht, jenseits der sichtbaren, äußeren Erscheinung. Zur Vernissage im Switchboard gibt’s die beliebten Häppchen vom HessenESSEN-Team. Die Ausstellung ist bis zum 20. Mai zu sehen.

23.3., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 19 Uhr, Infos auf Facebook