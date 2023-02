Strahlende Frühlingsmomente

× Erweitern Foto: Cangini & Tucci

Zarte Blütenranken in Glas bei Overdick – Ästhetik in Licht:Ein echtes Kunstwerk ist die Leuchte ZOE aus der italienischen Manufaktur Cangini & Tucci. Die elegant geschwungene, handgefertigte Tropfenform aus geblasenem Glas ist als Hänge-, Tisch- oder Wandleuchte selbst unbeleuchtet schon ein edles Objekt.

Foto: Cangini & Tucci

Die Sonderedition ZOE van Gogh überrascht zusätzlich mit einem zarten Mandelbaumzweig-Motiv, das bei Beleuchtung auf der Glasoberfläche sichtbar wird – eine Hommage an den niederländischen Künstler Vincent Van Gogh, die in Zusammenarbeit mit dem Van Gogh Museum Amsterdam entstand und inspiriert ist von einem der Lieblingsmotive des Malers.

Zu sehen gibt’s die vielfältigen ZOE-Varianten bei Overdick, den Experten für Ästhetik in Licht in Neu-Isenburg. Auf drei Etagen präsentiert das Leuchtenfachgeschäft eine große Auswahl an Leuchten aller etablierten sowie avantgardistischen Hersteller jeglicher Stilrichtungen. Ergänzt wird das Angebot durch passende Accessoires, Spiegel sowie mit wechselnden Kunstausstellungen im Galeriebereich der oberen Stockwerke.

Overdick – Ästhetik in Licht, Taunusstr. 89, Neu-Isenburg, www.overdick.de