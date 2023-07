Stuttgart PRIDE: Die Party-Kombi

× Erweitern Foto: Jiroe (Matia Rengel), unsplash.com, gemeinfrei

Zur Stuttgart PRIDE machen die Partys Lovepop, PUMP und Queer Harem gemeinsame Sache: Mit einem Kombiticket (Achtung: gibt’s nur online!) kann man alle drei Partys besuchen; die Clubs liegen in unmittelbarer Laufnähe beieinander. Happy Pride!

Lovepop Pride Edition

Dirk und Till von der Lovepop lassen‘s am CSD-Wochenende richtig krachen: Als eine der offiziellen Partys zur Stuttgart PRIDE gibt’s Lovepop-Feeling auf drei Floors und einer schnuckeligen Outdoor-Area, sechs DJ*anes legen auf, die Drags der Queer Harem Party sorgen für Opulenz und Videoartist VIKAMIN für die betörenden Visuals.

In der White-Noise-Bar gibt’s Frauenpower mit den beiden DJanes Käry und Nici Nation und ihrem Mix aus Pop, Dance, R’n’B, Black und Queer Classics. Im White-Noise-Club wird’s elektronisch mit Marco Bastone aus der Romatica, DJ Floppy Disk aus dem White Noise und Lovepop-Alltime-Fav Martin Rapp. Alle drei DJs sind auch auf dem Lovepop-Truck der Demo am Mittag zu hören. Erstmals präsentiert die Lovepop-Party einen dritten Floor, der extra für die Stuttgart PRIDE in der an das White Noise angrenzenden Location „Breitengrad17“ gebaut wird. Neben einem Dancefloor befindet sich hier auch der extragroße Outdoorbereich zum Flirten an der frischen Luft. Auf dem Breitengrad-Floor spielt sexy-DJ Garth Wedam alias DJ Mario die Sounds der 1980er und -90er.

29.7., White Noise, Breitengrad17, Eberhardstr. 35, Stuttgart, 22 Uhr, www.lovepop.info/stuttgart

PUMP Pride-Edition

Die noch junge PUMP-Party ist stolz, Teil der offiziellen Pride-Partys Stuttgart zu sein. Für die PUMP Pride-Edition haben sich die PUMP-Macher Umbra und Ben Hille, alias Bang & Cherry, einen ganz besonderen Wunsch-DJ-Gast aus Berlin eingeladen: Marc Miroir ist bereits seit Anfang der 90er in der elektronischen Musikszene unterwegs. Er ist in seiner Heimatstadt Berlin unter anderem für die MEMBERS Gay-Party verantwortlich. Sein Set besteht aus hypnotischen House- und Techno-Tracks.

Bang & Cherry bringen die besten Electrotracks und pumpenden Beats. Climax-Boss Michael „Clash“ Gottschalk besorgt das Warm-up. Die bunte PUMP Party-Crowd steht auf sporty, kinky und topless Outfits und füllt den Raum zusätzlich mit extra sexy Vibes – der Flirtfaktor ist immer hoch!

29.7., Climax Institutes, Calwer Str. 25, Stuttgart, 22 Uhr, Infos auf Instagram

Queer Harem Pride-Special

Die Queer Harem Party verwandelt jeden Monat die Location in der Eberhard Straße 65 in ein pures Kunstwerk. Musikalisch präsentiert sie ihren tollen Mix aus Hip-Hop und R’n’B mit „Worldbeats From Everywhere“, also einmal Stuttgart – Orient und zurück! Dazu gibt’s eine hinreißende Show mit sieben Dragqueens.

29.7., Queer Harem Pride-Special, Eberhardstr. 65, Stuttgart, 22 Uhr, stuttgart.queerharem.com