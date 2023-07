× Erweitern Foto: IG CSD Stuttgart e.V.

Unter dem kämpferischen Motto „Nicht mit uns – Gemeinsam sicher und stark“ startet die diesjährige Stuttgart PRIDE. Damit möchte der Verein darauf aufmerksam machen, dass trotz mehr Sichtbarkeit queerer Menschen ein Anstieg queerfeindlicher Übergriffe und aggressiver Stimmungen gegen queere Menschen spürbar ist.

„Wir beobachten, wie sich die Stimmung gegen queere Menschen auch hier in Deutschland immer mehr verschärft“, sagte Detlef Raasch von Vorstand des IG CSD Stuttgart e.V. „Dabei kommen die ‚Sorgen‘, ‚Fragen‘ und der teilweise offen formulierte Hass gegen die queere Community nicht mehr nur aus anonymen Kommentarspalten, sondern mitunter auch ungeniert aus den ersten politischen Reihen. Das weisen wir entschieden zurück. Die Stuttgart PRIDE ist ein sicherer und offener Ort für alle, die mit uns gemeinsam für queere Rechte und Sichtbarkeit von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender, intersexuellen, asexuellen und queeren Menschen kämpfen möchten. Wir erwarten von allen Beteiligten, Firmen, Institutionen und Parteien, die bei unseren Veranstaltungen und im speziellen unserer Demonstration teilnehmen, bedingungslose Unterstützung unserer Forderungen – ohne Wenn und Aber. Nicht mit uns!“ Der CSD fordert die vollständige rechtliche Gleichberechtigung und gesellschaftliche Akzeptanz.

× Erweitern Foto: IG CSD Stuttgart e.V.

Die Demo startet am 29. Juli um 15:30 Uhr am Feuersee im Stuttgarter Westen und schlängelt sich durch die Stadt bis zur Plaine am Schlossplatz. Dort findet die Abschlusskundgebung statt, direkt vom Wagen des CSD-Vereins. Die Kundgebung wird live gestreamt.

Das CSD-Straßenfest heißt in Stuttgart Hocketse – vom schwäbischen „da hocken sie“ – und findet am Samstag und Sonntag auf dem Marktplatz mit der Kulturbühne und auf dem Schillerplatz mit Open-Air-Disco statt. In der Kirch- und Stiftgasse stellen sich Gruppen, Initiativen und Vereine auf der Infomeile vor. In der Münzstraße findet sich am Sonntag ein Familienbereich für die kleinsten CSD-Gäste.

29.7., Demo, Start: Feuersee um 15:30 Uhr, Abschlusskundgebung auf der Plaine am Schlossplatz ca. 18:30 Uhr

29. und 30.7., Hocketse, Markt- und Schillerplatz, www.stuttgart-pride.de