Grandios: Suddenly Last Summer

× Erweitern Foto: Martin Kaufhold

Mit einer grandiosen Inszenierung von Tennessee Williams‘ Drama „Suddenly Last Summer“ spielt das English Theatre weiter – trotz der nach wie vor unklaren Lage um den Verbleib des Theaters im Galileo Tower.

Foto: Martin Kaufhold

Der gewalttätige Tod ihres vergötterten Sohns Sebastian bringt Mutter Violet Venable schier um den Verstand. Einzige Zeugin des bestialischen Mordes ist Sebastians Cousine Catharine, die seit dem Vorfall traumatisiert in psychologischer Behandlung lebt und immer wieder vom Erlebten erzählt. Das ist nicht im Sinne von Mutter Violet. Besessen von der Vorstellung, die wahren Umstände des Mordes zu vertuschen, engagiert sie Dr. Cukrowicz, der mit zweifelhaften Methoden experimentiert und Catharine „die Erinnerung aus dem Hirn schneiden soll“. Cukrowicz versucht zunächst, die Wahrheit über das, was letzten Sommer geschah, herauszubekommen.

Regisseur Josh Seymour hat ganze Arbeit geleistet und intensiviert über 90 Minuten kontinuierlich die beklemmende Atmosphäre in einem Bühnensetting, das beunruhigend an einen Vulkan kurz vor der Eruption erinnert. Bedrohlich auch Violet Venable, die trotz ihres Alters mit den letzten, schier übermenschlichen Kräften alles daran setzt, Catharine zum Schweigen zu bringen. Im Laufe der Gespräche zeichnet sich ab, dass Sebastian nicht das ist, was alle in ihm sehen: Herrschsüchtig wie seine Mutter, wahrscheinlich schwul und auf jeden Fall mit einer sadistischen Ader ausgestattet, manipulierte der Vergötterte seine Mitmenschen. Ein rundum atemberaubender Theaterabend, extra Applaus für die beeindruckenden schauspielerischen Leistungen von Kathryn Pogson als Mrs. Venable und Katie Matsell als Catharine.

× Erweitern Foto: Martin Kaufhold

Zur nach wie vor unklaren Lage zum Verbleib des English Theatre im Galileo Tower konnte Theaterdirektor Daniel Nicolai bei der Premiere lediglich vermelden, dass die beteiligten Parteien, die derzeitige Mieterin Commerzbank, die zukünftige Eigentümer Capitalland sowie die Stadt Frankfurt, nun endlich an einem Tisch zusammenkommen wollen, um eine Lösung zu finden.

