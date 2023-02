Switchboard im Faschingsrausch

× Erweitern Foto: Ludger Hegerfeld Daphne von S.

Ab dem 18 Februar geht’s im Switchboard so richtig zur Sache: Am Faschingssamstag steigt die Beat Club Party mit DJ Andy aus dem Darmstädter Schlosskeller. Am Faschings-Sonntag, dem 19. Februar, serviert das Cream-Team lecker Kreppel zur besten Kaffeezeit – parallel findet übrigens der Frankfurter Fastnachtsumzug durch die Innenstadt statt.

Am Rosenmontag, dem 20. Februar entert das unermüdliche Trio Infernal mit Daphne von S. und ihrer Musikkapelle die Switch-Showbühne; im Anschluss gibt’s eine Pyjama-Party mit DJ Wileda Wischmopp. Am Aschermittwoch werden die Wunden geleckt – beim leckeren Heringsessen am Abend.

18. – 22.2. Fasching im Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, Infos auf Facebook