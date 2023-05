Switchboard-News

× Erweitern Foto: Switchboard

Das Switchboard ändert seine Öffnungszeiten: Unter der Woche schließt die Café-Bar nun um 23 Uhr. Grund für die Verkürzung um eine Stunde sind die personellen Engpässe im Barteam, das ehrenamtlich hinter der Theke und in der Küche arbeitet.

„Das Switchboard freut sich immer über Menschen, die sich im Barteam engagieren wollen und mithelfen, das Switchboard als wichtigen Teil der Frankfurter Szene am Leben zu halten“, erklärt Switchboard-Koordinator Roland Marzinowski.

Der Gastraum in der Alten Gasse 36 wurde 1988 von Frankfurter Schwulengruppen geplant und gemeinsam mit der der AIDS-Hilfe eröffnet. Neben dem regelmäßigen Café- und Barbetrieb und als Treff für queere Gruppen ist das Switchboard auch Kulturzentrum und bietet regelmäßig eine bunte Vielfalt an Veranstaltungen. Gastronomische Highlights sind darüber hinaus das sonntägliche „Cream Team“ mit hausgemachten Kuchen sowie das „HessenEssen“, das zu ausgewählten Kulturevents serviert wird. Ansonsten bietet die Switch-Küche immer auch eine Auswahl an leckeren Snacks und Getränken.

Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, Di bis Do 19 – 23 Uhr, Fr und Sa 19 – 1 Uhr, So 14 – 18 Uhr, montags Ruhetag, www.frankfurt-aidshilfe.de/de/switchboard