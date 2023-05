Jacopo Godanis letzte Choreografie für die Dresden Frankfurt Dance Company führt noch einmal zur Essenz der Company: der Tanz und die Nutzung des maximalen Potenzials des Körpers in Bewegung.

Angekündigt wird ein Satirespiel, das mit Humor die Entwicklung der Dresden Frankfurt Dance Company zeigt, aber auch, wie die Truppe von außen wahrgenommen wurde und wird. Godani selbst bezeichnete seine Tänzer*innen gerne als „X-Men der Tanzwelt“ – und in der Tat waren die tänzerischen Leistungen herausragend.

Die letzte Choreografie soll aber mehr werden als ein bloßer Rückblick auf die Company: Die Szenerie von „Symptoms of Development“ ist daher eher ein Laboratorium, in dem Bewegungen erforscht werden – unter der Fragestellung, was Avantgarde heute bedeutet, wenn schon alles auf der Bühne gemacht wurde?