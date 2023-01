Täter, Opfer und Gedenkkultur

× Erweitern Foto: Tima Miroshnichenko, pexels.com, gemeinfrei

QueerNet RLP, das Netzwerk der queeren Vereine in Rheinland-Pfalz, plant zum Start ins Jahr 2023 eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die sich zum einen mit dem Thema „Gewalt gegen queere Menschen“ beschäftigen, zum anderen queere Geschichts- und Erinnerungskultur diskutieren.

Warum werden gerade in letzter Zeit queere Menschen zunehmend Opfer von Gewalt? Liegt es am gesellschaftlichen Rollback? Oder der zunehmenden Sichtbarkeit von LSBTIQ* in der Gesellschaft? Die Diskussionsrunde am 25. Januar in der Bar jeder Sicht schaut auf die Täter*innen und fragt nach: Woher kommen sie und was sind ihre Überzeugungen und Weltanschauungen und was kann religiös und ideologisch motivierte Gewalt begünstigen?

Am Freitag, dem 27. Januar stehen die Opfer queerer Gewalt im Fokus: An der Mainzer Stele für queere Opfer findet eine Gedenkveranstaltung statt: „Das Gedenken einer Vergangenheit der Verfolgung ist Auftrag, sich gegen die Gewalt gegen queere Menschen auch in der Gegenwart einzusetzen“, heißt es dazu von QueerNet RLP.

25.1., Diskussion „Gewalt aus Überzeugung“, Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 19:30 Uhr, www.queernet-rlp.de, www.barjedersicht.de

27.1., Gedenkveranstaltung an der „Stele für queere Opfer“, Ernst-Ludwig-Platz, Mainz, 18 Uhr, www.queernet-rlp.de