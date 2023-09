1895 – Entdecke die Tapas der Welt!

× Erweitern Foto: pez

Nicht ganz einfach zu merken ist der Name des Restaurants des Monats: war es 1896? So wie entsprechende Fußballverein? Oder 1822? Nein, das war etwas anderes …

Der korrekte Name lautet 1895 und es hilft einem da auch nicht weiter, zu wissen, dass es sich bei 1895 um das Baujahr des Hauses in der Nähe des Merianplatzes handelt. Die Café-Tapas-Bar 1895 muss sich da schon anders unvergesslich machen – und genau das tut sie auch, indem sie uns einen Ausgeh-Abend beschert, der gerne in Erinnerung bleibt. Grund dafür ist vor allem die Tapas-Combi aus fünf Tellern für zwei Personen (24,95 Euro p.P.). Die fünf Teller sind nicht nur kleine Keramik-Schüsselchen, sondern wirklich richtig gefüllte Teller: Ganz egal, ob es die Gambas, Pimientos de Padrón, das Rumpsteak auf Baked Beans, der Gyoza-Mix oder das Grüne-Soße-Risotto ist, was man gewählt hat … Moment mal – so richtige Tapas sind das aber nicht?

„Stimmt, wir haben uns von den spanischen Tapas eher inspirieren lassen“, sagt der nette Kellner und bringt noch verschiedene orientalische Dips und etwas Leckeres aus Süßkartoffeln, so dass wir vollends interkontinental verköstigt sind. Um diese kulinarische Verwirrung hat die Küche des 1895 eine verbindende Klammer gesetzt: Alles ist auf seine Art köstlich. Was wir auch für den nächsten Bissen wählen, eins bleibt: der leckere Geschmack. So wird es wohl auch nicht lange dauern, bis wir das sommerliche Frühstücksbüffet im 1895 ausprobieren werden. Das gibt’s am Samstag und Sonntag und bei gutem Wetter auch im Hof und auf der Terrasse.

1895 - Café / Bar / Bistro, Luisenstr. 7 (am Merianplatz), Frankfurt Nordend-Ost, Tel: 069 -94 94 3878, Di – Fr 18 bis 24:00 Uhr, Sa 9:30 bis 24 Uhr, So 9:30 – 17 Uhr, Frühstücksbuffet Sa + So 9:30 bis 14 Uhr, www.1895-ffm.de/