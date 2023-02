The Hollywood Tramp: „Unity in der Community“

× Erweitern Foto: Hollywood Tramp

Er hat Deutschlands erfolgreichste Podcast-Serie zu LSBTIQ*- und Pop-Themen und eine nicht weniger erfolgreiche Partyreihe, mit der er durch die gesamte Republik tourt: Der Hamburger Berry E. aka Hollywood Tramp ist very now! Im März ist er zum zweiten Mal zu Gast in Frankfurt, diesmal mit „The Hollywood Tramp Ball: Gaga’s RIHANNAissance“. Ein kurzes Interview!

Foto: Hollywood Tramp

Du hast das, wovon viele träumen: Mega-Erfolg mit den eigenen Projekten; was viele dabei übersehen: Erfolg kommt nicht von ungefähr! Wie und wann bist du gestartet und was waren „Schlüsselerlebnisse“ im Verlauf der Jahre?

Ich bin 2010 mit meinen ersten Partys in Hamburg ganz klein gestartet, nachdem ich mit 18 Jahren direkt anfing, neben dem Abi und so weiter in Clubs aufzulegen. Es war in der Tat ein langer Weg voller Learnings. Ich glaube, die wichtigsten „Schlüsselereignisse“ sind die vielen Lektionen. Ich habe gelernt, dass alles seine Zeit hat und man dem Prozess vertrauen muss. Man muss sich selbst und seiner Vision vertrauen und nicht nach links und rechts schauen. Damit bin ich bis jetzt ganz gut gefahren.

Huhn oder Henne – was war zuerst da? Die Arbeit als DJ oder die Blog- und Podcastserie?

Tatsächlich war das Auflegen und die Arbeit als Veranstalter meiner eigenen Partys zuerst da. Der Podcast, den ich von 2015 bis 2022 auch als Blog gemacht habe, kam weit später. Doch das Schöne war, dass sich alles gegenseitig befruchtet hat und über die Jahre zu einer großen Einheit zusammengewachsen ist. Heute besteht Hollywood Tramp weiterhin aus mir als DJ, meinen deutschlandweiten Events, dem Podcast und meinen Social Media Kanälen, auf denen ich viel über Popkultur spreche.

Die Idee deiner Partyreihe ist so einfach wie genial: Du widmest deine Sets immer bestimmten Musiker*innen – wie bist du auf die Idee gekommen?

Danke für das Kompliment. Man glaubt es kaum, aber die Pandemie war der Auslöser. Während der Lockdowns sind zwei Alben erschienen, die für mich symbolisch die Zeit widerspiegeln, in der alle Clubs zu waren: Lady Gaga’s „Chromatica“ und Dua Lipas „Future Nostalgia“. Ich hatte 2020 in meinem Podcast gesagt: Wenn die Clubs wieder aufmachen, mache ich eine „Future Chromatica Party“ und wir feiern die Alben und die Musik, die wir während Corona in den Clubs nicht feiern konnten. So war das Konzept des Hollywood Tramp Ball geboren und die erste Party mit dem Thema „Future Chromatica" im Herbst 2021 in Hamburg (als die Clubs für sechs Wochen mit der 2G+ Regelung aufhatten) war brechend voll und ein Mega-Erfolg.

Was kann man von „The Hollywood Tramp Ball: Gaga’s RIHANNAissance“ erwarten?

Generell ist der Hollywood Tramp Ball ein queeres Event für Pop-Fans und vor allem für Pop-Experten. Wir spielen nicht nur die ausgelutschten „Hits“, die man von so vielen Pop Partys kennt. Wir graben tiefer und spielen Songs, die keine Singles waren oder echte Fan-Favoriten sind. Somit entsprechen auch die Themen dem Zeitgeist der aktuellen Popkultur. Beim Thema „Gaga’s RIHANNAissance“ feiern wir – wie der Name schon vermuten lässt – vor allem Rihanna, Lady Gaga und Beyoncé. Dabei spielen wir auch viele Perlen, die man im Club seltener hört. Zudem gibt es in Frankfurt zum ersten Mal den „Super Fan Floor“, in dem jede Stunde einer anderen Queen gewidmet ist. Dieses Mal haben wir Ariana Grande, Taylor Swift, Britney Spears und Nicki Minaj. Es wird also einzigartig auf beiden Floors.

Deine Message an die Community?

Mein Motto dieses Jahr ist definitiv „Unity in der Community“. Ich möchte, dass wir mehr zusammenhalten und uns gegenseitig mehr unterstützen, anstatt gegeneinander zu kämpfen. Wenn ich sehe, dass auf meinen Partys ein breites Spektrum aus der Queeren Community friedlich und liebevoll zusammen feiert, glaube ich, dass wir das auch außerhalb der Clubwände schaffen können. Vor allem auch im Umgang miteinander auf Social Media. Ich hoffe, dass meine Arbeit und meine Safer Spaces dazu beitragen können.

4.3., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 23 Uhr, mit etwas Glück gibt’s noch Tickets im VVK, ansonsten Tickets an der Abendkasse, Hollywood Tramp und Pure auf Instagram