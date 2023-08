The Earth als Lover

× Erweitern Foto: Manuel Vason Beth Stephens und Annie Sprinkle

Den Organisator*innen des Rainbow Hub auf der BUGA in Mannheim ist ein echter Coup gelungen: Performance-Künstlerin und Sex-Positive-Expertin Annie Sprinkle kommt mit ihrem Projekt „The Earth As Lover“ nach Mannheim.

Foto: sprinklestephens.ucsc.edu/ Annie Sprinkle und Beth Stephens

Die Performance „The Earth As Lover”, die Annie Sprinkle zusammen mit Beth Stephens entwickelt hat, behandelt die Frage, wie man in eine liebevolle Beziehung mit der Erde treten kann. Aus der häufig bemühten „Mutter Erde“ wird hier die „Geliebte Erde“, die Liebe und Schutz verdient. „The Earth As Lover“ stellt zentrale Fragen nach der Positionierung jedes Einzelnen: Wie stehe ich in der Welt? Wie stehe ich mit meiner Umwelt in Verbindung? Wie wirkt die Welt auf mich ein?

Welcher Ort als die Bundesgartenschau könnte da passender sein, diese Ideen zu präsentieren?

Für Mannheim haben Annie Sprinkle und Beth Stephens zusammen mit Regisseurin Joy Brooks Fairfield und einer Gruppe regionaler Kulturschaffender fünf exklusiv für die BUGA entwickelte, geführte Spaziergänge erstellt. Die sogenannten „Walks“ werden im August präsentiert. Sie starten jeweils am Rainbow Hub und führen fantasievoll über das BUGA-Gelände; mit dabei sind die Dragqueen Shayma Al-Queer, Ballroom- und Voguing-Artist Baküs Mejri, Trans Aktivistin und Künstlerin Ilka Kaufmann, die Kunsttherapeutin Amina Aminger und die Performerin Haru apa nyx. Die anregenden wie humorvollen, zweistündigen Spaziergänge inspirieren dazu, Umweltthemen aus einer neuen, liebevoll-wertschätzenden Perspektive zu betrachten. Zusätzlich wird in der Baumhainhalle der BUGA der Film „Water Makes Us Wet“ mit einer Performance und einem Künstler*innengespäch mit Spinkle und Stephens stattfinden. In einer weiteren Veranstaltung in der Kunsthalle Mannheim berichten die beiden Performerinnen zusammen mit Joy Brooks Fairfield und dem Mannheimer Team bei einem Kurzfilm, einem Gespräch und einer Performance über die Entstehung des BUGA-Projekts.

Foto: sprinklestephens.ucsc.edu/ Annie Sprinkle und Beth Stephens

Der Rainbow Hub ist der Ort für queere Sichtbarkeit auf der BUGA 23 in Mannheim; er dient als Treff für Besuchende, aber auch als Location für ein diverses Kulturprogramm. Koordiniert wird der Rainbow Hub über das QZM. „Wir sind sehr glücklich, dass es für lesbische, schwule, bisexuelle, transgeschlechtliche und intergeschlechtliche Menschen sowie alle interessierten BesucherInnen mit dem Rainbow Hub eine dauerhafte queere Präsenz auf der Bundesgartenschau gibt“, sagt BUGA-Pressesprecher Fabian Burstein. „Unser Dank gilt dem Queeren Zentrum Mannheim, dem Runden Tisch Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt Mannheim, den LSBTI-Beauftragten und Carmen Göth als Initiatorin der ‚The Earth As Lover‘ Shows. Nur dank der vielen vertrauensvollen Gespräche konnten wir das Thema der queeren Chancengleichheit so umfassend auf der BUGA 23 vorantreiben.“

19. – 23.8., The Earth As Lover, BUGA Mannheim, Walks am 19.8. um 10 und 18 Uhr, 21. und 22.8. um 18 Uhr, 23.8. um 10 Uhr, jeweils ab Rainbow Hub im Spinelli Park.

Film und Performance „Water Makes Us Wet“ am 20.8. um 19:30 Uhr in der Baumhainhalle im Luisenpark.

Am 23.8. um 20 Uhr Film, Gespräch und Perfomance in der Kunsthalle Mannheim, Friedrichsplatz 4., Eintritt frei

Für die Veranstaltungen auf der BUGA benötigt man ein BUGA-Eintrittsticket, für die Walks außerdem eine zusätzliche, verbindliche Online-Vorab-Anmeldung. Beides gibt es über www.buga23.de