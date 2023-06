× Erweitern Foto: Bettina Stöß

Der dreiteilige Tanzabend des Hessischen Staatsballetts zeigt Arbeiten von Marc Brew („exisTence“), Xie Xin („Timelessness“) und Eyal Dadon („Boléro“). Im titelgebenden „Timelessness“ (Foto) lässt sich Choreografin Xie Xin von chinesischer Kalligrafie inspirieren; mit weichen, fließenden Bewegungen erscheinen die Tänzer wie ein Gemälde oder eine Schrift.

Marc Brew thematisiert auf rituelle Weise den Umgang des Menschen mit der Natur in Zeiten wirtschaftlichen Profitdenkens und des Klimawandels. Eyal Dadon hinterfragt in „Boléro“ die Aktualität des klassischen Musikstücks von Maurice Ravel aus dem Jahr 1928. Für Dadon steckt in den eingängigen musikalischen Wiederholungsschleifen sowohl eine trügerische Einfachheit als auch eine verborgene Vielschichtigkeit. Die Premiere des Ballettabends im April wurde begeistert aufgenommen, zum Ende der Spielzeit gibt’s jetzt nochmal Gelegenheit, das Stück zu sehen.

7.6., Hessisches Staatstheater, Christian-Zais-Str. 3, Wiesbaden, 18 Uhr, weitere Vorstellungen am 15. und 24.6. sowie am 5.7., www.hessisches-staatsballett.de