Unfallreparatur – fachgerecht!

Egal ob man den Schaden selbst verursacht hat oder ob der eigene Wagen fremdbeschädigt wurde – es kann nur von Vorteil sein, dass die Reparatur fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wird.

Denn allein für die anspruchsvollen Instandsetzungs- und Lackierarbeiten ist eine entsprechende Werkstattausrüstung unerlässlich: „Sei es ein flächenwirksames Ausbeul-System oder Widerstands-Punktschweißgeräte der neuesten Generation“, weiß Mirjam Fischer-Quaiser vom Autohaus Fischer-Schädler.

„In unserer Lackierkabine kommen zudem nur umweltfreundliche, wasserlösliche Lackiermaterialien zum Einsatz, die der VOC-Gesetzgebung entsprechen“. Darüber hinaus wird hier das komplette Spektrum der Unfallschadensreparatur angeboten: Vom Steinschlag-Schaden in der Windschutzscheibe – als Komplett-Austausch und per Clever Repair System – bis zum Herausdrücken einer Delle reicht das Spektrum. Und mit einer großen Auswahl an Ersatzwagen bleibt man als Kunde mobil.