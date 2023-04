Urlaub 2023 – jetzt planen!

× Erweitern Foto: electravk, i-Stock 947318936 A couple of men looking at the camera while embracing.

Der Wunsch nach Urlaub ist nach wie vor ungebrochen groß und zeitiges Planen der Reisen ist empfehlenswert – auch was Unterkünfte und Preise anbelangt. Alle, denen der Sinn nach besonderen Urlaubserlebnissen steht, sind beim Frankfurter Reisebüro PlanReisen, den Experten für maßgeschneiderte Individualreisen, genau richtig. PlanReisen-Chef Manabesh Chatterjee gibt im Interview Tipps für den Urlaub 2023.

Habt Ihr so etwas wie Trends für die laufende Reisesaison ausmachen können? Wo zieht es eure Kunden hin?

Nachdem Japan und Neuseeland ihre Einreisebestimmungen Ende 2022 gelockert haben, liegt „ein“ Fokus in unserem Portfolio auf Kultur-/ und Naturerlebnisse in diese Länder.

Japan ist schon ein wenig speziell für LSBTOQ*-Reisende, oder hat sich hier in den letzten Jahren etwas verändert?

Die japanische Kultur hat viele Besonderheiten, die stark von unseren abweichen. Homosexualität kommt in der Öffentlichkeit kaum vor. Als Paar gemeinsam ein Zimmer zu buchen, ist aber kein Problem und wir sehen uns keiner Diskriminierung ausgesetzt. In der Öffentlichkeit ist es nicht üblich Händchen zu halten oder sich zu küssen. Das gilt für gleich- oder gegengeschlechtliche Paare gleichermaßen. In Städten wie Tokio (Ni-Chome-Viertel), Osaka (Doyama und Namba) gibt es eine quirlige Bar- und Clubszene und Namba, ist im Sommer für seine Beachpartys mit teils namhaften DJs bekannt.Wer sich mehr und intensiver damit beschäftigen möchte: Die „Japanische Fremdenverkehrszentrale“ hat einen LGBTQ-Guide mit Tipps und Hintergründen für die Community zusammengestellt. In Neuseeland würde man zu dem Thema „no worries“ sagen, aber eines gilt wie fast überall auf der Reisewelt: Im Hinterland herrschen oft konservative Strukturen und Moralvorstellungen und da gilt es achtsam zu bleiben.

× Erweitern Foto: Joel Bengs, unsplash.com, gemeinfrei

Bei Neuseeland denke ich, brauche ich doch kein Reisebüro. Das kann ich mir fast alles selbst zusammenstellen, oder wie seht Ihr das?

Das kann man eigentlich zu fast jedem Reiseziel sagen. Es kommt auf die Art des Reisens an. Wir stellen mit unseren Partnern Reiserouten mit Mietwagen oder Campern zusammen, organisieren im Vorfeld Ausflüge wie zum Milford Sound, Fährtickets und Aufenthalt auf Stewart Island u.v.m. Die Flugverbindungen so zusammenzustellen, dass man mit ein paar Tagen Südseetraum wie Aitutaki und Rarotonga in den Alltag zurückkehrt, ist eine unserer Spezialitäten.

Und Japan, ist doch recht teuer. Wie sehen da Eure Angebote aus?

Für Rundreisen, Studienreisen und Kreuzfahrten gibt es mittlerweile ein großes Angebot. Wer früh anfängt Preise zu vergleichen, kann sparen. Wir haben Erfahrung und stellen Flüge, Hotels, Japan Rail Pass, Ausflüge und Aktivitäten nach eigenem Gusto zusammen. Bei Reisedauern von 10 bis 14 Tagen ist das sinnvoll, hilft Zeit zu sparen und bestimmt haben wir auch eine Idee, wie man in Asien mit einem Strandurlaub verlängern kann.

PlanReisen, Sandweg 62, Frankfurt, www.planreisen.de