Verlosung: Niki de Saint Phalle

× Erweitern Foto: Norbert Miguletz Niki de Saint Phalle, Ausstellungsansicht, © Schirn Kunsthalle Frankfurt 2023

Die Schirn zeigt derzeit das vielfältige Oeuvre der französisch-amerikanischen Künstlerin Niki de Saint Phalle in einer Ausstellung mit über 100 Arbeiten aus allen Werkphasen.

Am bekanntesten sind ihre Nana-Plastiken: Bunt bemalte, mit vollen, weiblichen Formen ausgestattete Figuren, die Lebensfreude und Stärke ausstrahlen.

Die Ausstellung in der Schirn legt den Fokus aber auch auf die anderen Arbeiten der Künstlerin – denn die gesellschaftlichen und sozialen Fragen, die Niki de Saint Phalle von den 1960ern bis in die frühen 2000er umtrieben, sind bis heute aktuell: Sie kritisiert gesellschaftliche Konventionen und eingefahrene Rollenbilder, politische Themen wie Waffengesetze, den Klimawandel und die Stigmatisierung durch Aids und plädiert für eine freie Weiblichkeit und das Recht auf Abtreibung.

Anlässlich der Ausstellung lädt die Schirn Kunsthalle am 18. März zur Party „Schirn At Night“ mit Musik, Drinks und Tanz. An den Decks stehen das DJ-Duo Alcatraz, AMSL, Cashmiri aus Berlin und Journalist_in, Redakteur_in, Blogger_in, Referent_in und DJ Hengameh Yaghoobifarah. Zur Party ist die Ausstellung bis Mitternacht geöffnet, Kunststudierende beantworten Fragen zur Schau.

18.3., Schirn At Night: Musik, Drinks und Tanz, Römerberg, Frankfurt, 20 Uhr, www.schirn.de

