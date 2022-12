Weihnachten mal Anders: Pink up my Christmas!

× Erweitern Foto: Thomas Berberich

Lifestyle-Coach Malte Anders entdeckt queere Power als ansteckend-erneuerbare Energiequelle! Klingt absurd? Mitnichten: In seinen Shows räumt der Kabarettist Timo Schweizer alias Malte Anders auf humorvolle Art mit Vorurteilen gegenüber queeren Menschen auf.

Seine Argumentationskette ist auch betriebswirtschaftlich hieb- und stichfest, denn sie zeigt homosexuelles Potenzial als erfolgversprechende Alternative. Das Weihnachtsprogramm Pink up my Christmas löst außerdem familiäre Weihnachtstraumata und findet auch in der staubigsten Tradition noch großen Nutzen für das Allgemeinwohl. Think positive!

17.12., Gallus Theater, Kleyerstr. 15, Frankfurt, 20 Uhr, www.gallustheater.de

22. und 23.12., Theater Alte Brücke, Kleine Brückenstr. 5, Frankfurt, 19:30 Uhr, Infos auf Facebook

Infos zu Malte Anders über art-q.net