Weimar Weiblich

× Erweitern Foto: Horst von Harbou Damen in den Ewigen Gärten, Kostümbild von Aenne WillkommMetropolis (Fritz Lang, 1927), Quelle: Deutsche Kinemathek – Fotoarchiv, © Deutsche Kinemathek – Horst von Harbou

Eine Ausstellung im DFF Deutsches Filminstitut und Filmmuseum richtet den Fokus auf das deutsche Kino der Jahre 1918 bis1933 und zeigt, wie offen, experimentierfreudig, mutig und modern man schon vor gut 100 Jahren einmal gewesen ist.

Für viele Filmfans gelten die „Goldenen 20er“ daher als Glanzzeit der deutschen Kinematografie, denn in der Weimarer Republik entstanden überdurchschnittlich viele Filmklassiker, in denen sich die damalige Aufbruchsstimmung in vielerlei Hinsicht zeigt. Insbesondere für Frauen veränderte sich viel: In der Filmbranche sind sie zum Beispiel nicht nur vor, sondern auch hinter den Kulissen tätig, agieren gleichermaßen als Schauspielerinnen wie Regisseurinnen oder Drehbuchautorinnen. Themen wie ein selbstbestimmtes Leben, eine individuelle Sexualität, das Recht am eigenen Körper oder die Abschaffung des Abtreibungsparagrafen 218 beschäftigten filmschaffende Frauen schon damals. Selbst der § 175 wird 1919 erstmals in einem Film kritisch betrachtet.

× Erweitern Foto: Deutsche Kinemathek – Fotoarchiv Travestieszene mit Curt Bois (als Egon Fürst) und Mona Maris (als Prinzessin Antoinette), Der Fürst von Pappenheim (Richard Eichberg, 1927) Quelle: Deutsche Kinemathek – Fotoarchiv

Die Ausstellung im DFF Deutsches Filminstitut und Filmmuseum dokumentiert nicht nur, wie sich die neue Zeit im Film niederschlägt; sie portraitiert insbesondere Frauen im Filmgeschäft und richtet dabei besondere Aufmerksamkeit auf vier außergewöhnliche Persönlichkeiten: Die Dokumentarfilmerin Ella Bergmann-Michel, die Szenenbildnerin Marlene Moschke-Poelzig, die Drehbuchautorin Jane Bess sowie die Drehbuchautorin, Regisseurin und Produzentin Hanna Henning, deren Lebenswege, Karrieren und filmgeschichtliche Spuren exemplarisch untersucht werden. Auch der Glamour kommt nicht zu kurz: Originalkostüme, unter anderem von Marlene Dietrich, sind ebenfalls zu sehen. Eine Ausstellung, die einen großen Bogen spannt, um eine Ära voller neuer, freiheitlicher Gedanken aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und dabei insbesondere die Themen Gender und Sexualität immer im Blickfeld behält.

„Weimar Weiblich – Frauen und Geschlechtervielfalt im Kino der Moderne (1918 – 1933)“, DFF Deutsches Filminstitut und Filmmuseum, Schaumainkai 41, Frankfurt, weimarweiblich.dff.film

28.3., 20:30 Uhr, Ausstellungseröffnung mit Livemusik und Tanz, Vocal Jazz von der Combo „Captain Swing“ und DJ goodsoul, Getränke und Snacks.

Die Ausstellung ist bis 12. November zu sehen.