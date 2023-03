Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper – die aus dem Lateinischen stammende Redewendung trudelt in der heutigen Zeit in eine Schieflage: Wir rennen im Hamsterrad zwischen Job- und Freizeitverpflichtungen und trainieren unsere Körper nicht nur um leistungsstark zu sein, sondern auch (oder vor allem auch), um einem bestimmten Körperbild zu entsprechen.

In Momenten des Innehaltens – oder der Erschöpfung – stellt sich dabei nicht selten die Frage: Wofür das alles? Die Performancegruppe Backstein Kollektiv hat sich mit diesen Gedanken auseinandergesetzt fragt: Welche Stellung hat mentale Gesundheit in unserer Gesellschaft? Wie offen wird darüber gesprochen, was beeinflusst uns und wer entscheidet, was „gesund sein“ bedeutet?

Das Backstein Kollektiv hat sich 2018 in Frankfurt gegründet und besteht aus der Sopranistin Julie Grutzka, dem Tänzer Hendrik Hebben sowie dem Tänzer, Theaterwissenschaftler und Soziologen Moritz Fabian. In ihren Stücken thematisieren sie aktuelle gesellschaftliche Themen wie Protestkultur, soziale Empathie, Social Media oder die Transparenz von politischen und wirtschaftlichen Aktionen. „Welcome To The Mental Gym“ ist ihr neuestes Stück, das im Gallus Theater Premiere feiert.

16. – 18.3., Gallus Theater, Kleyerstr. 15, Frankfurt, 20 Uhr, www.gallustheater.de, www.backsteinkollektiv.de