Welt-AIDS-Tag Frankfurt: Sex, Rausch und Pandemie

× Erweitern Foto: Johannes Polte

Die AIDS-Hilfe Frankfurt AHF lädt auch in diesem Jahr zur Gedenk- und Nachdenk-Veranstaltung anlässlich des Welt-AIDS-Tags am 1. Dezember. Einen großen Bogen spannt das Thema der diesjährigen Diskussionsrunde: Der Sexualwissenschaftler Prof. Dr. Martin Dannecker und Christian Setzepfandt vom Vorstand der AHF resümieren 40 Jahre HIV. 1982 wurden in Deutschland die ersten Fälle der Immunschwächekrankheit bekannt, die sich rasend schnell zunächst vor allem unter Homosexuellen und Drogengebraucher*innen ausbreitete – und damals noch unweigerlich zum Tod führte.

Foto: Richard Lemke Sexualwissenschaftler Prof. Dr. Martin Dannecker

Inzwischen gibt es wirksame HIV-Therapien die ein Leben mit dem Virus ermöglichen – doch was hat sich im Umgang mit HIV und Aids verändert? Können wir heute Sexualität (wieder) unabhängig von gesundheitlichen Aspekten erleben? Auch Vorurteile und Stigmatisierung sind noch immer präsent, wie der aktuelle Fall eines Marburger Zahnmedizinstudenten zeigt, dem seit gut drei Jahren der Zugang zum Uni-Unterricht verwehrt wird, weil er HIV-positiv ist. Obwohl er – wie alle HIV-Patienten – regelmäßig medizinisch betreut wird und sein Virenstatus unter der Nachweisgrenze liegt, stelle er „eine Gefahr für die öffentliche Ordnung der Universität“ dar. Der betroffene Student wird ebenfalls am Gespräch in der Katharinenkirche teilnehmen.

Die musikalische Untermalung des mehrteiligen Gesprächs übernimmt Sänger und Queer Aktivist MKSM. Im Anschluss an die Gedenk- und Nachdenk-Veranstaltung findet der Trauermarsch zum AIDS-Memorial statt. Dort werden die 57 Namen der in Frankfurt in diesem Jahr an HIV und Aids Verstorbenen verlesen und symbolisch ein Gedenknagel in die Memorialwand geschlagen. Das Switchboard lädt dann zu wärmender Suppe.

1.12., Katharinenkirche, An der Hauptwache 1, Frankfurt, 18 Uhr, www.ah-frankfurt.de