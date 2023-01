Wie klingt Schnee?

× Erweitern Foto: Doug & Mike Starn, VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Die aktuelle Ausstellung im Bad Homburger Museum Sinclair Haus bringt Einblicke in die Kältezonen unserer Erde: Endlose Schneelandschaften, meterdicke Gletscher, schwimmende Eisberge – unwirtliche Orte, die für das Klima unserer Welt trotzdem unerlässlich sind.

Das Konzert von „Himmelsrandt & Ensemble“ am 18. Januar erweitert das Ausstellungserlebnis um einen auditiven Faktor: Die Komposition „Schneeland“ ist eine akustische Reise durch eine Winterlandschaft, mal gedämpft und still, mal klingend wie Eiskristalle. Peter Honsalek, Mizuki Ideue und Nikolaus Sundhaußen experimentieren mit Klavier, Cello und Viola einen Tag lang mitten in der Ausstellung.

„Ewiges Eis“ ist noch bis 12. Februar zu sehen; sonntags finden regelmäßig Führungen durch die Ausstellung statt, Start ist um 11:30 Uhr. Unser Tipp: Am 5. Februar führt der Kunsthistoriker Pascal Heß durch die Schau.

18.1., Museum Sinclair Haus, Löwengasse 15, Bad Homburg, www.museum-sinclair-haus.de