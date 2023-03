Wie wollen wir wohnen?

× Erweitern Foto: BoConcept

Das „Bo“ in BoConcept steht für „wohnen“ – wohnen mit der typisch dänischen Design-Philosophie, die frischen Wind in jede Einrichtung bringt.

Eine klare Formsprache, die Alltagstauglichkeit und Gradlinigkeit verbindet mit individuellen Ansprüchen und Gemütlichkeit – dafür steht das dänische Möbelhaus BoConcept. „Wie wollen wir Design erleben?“ ist die Schlüsselfrage aller Überlegungen bei der stetigen Weiterentwicklung der Entwürfe des Hauses. Einfach, stilvoll, praktisch, organisch und angenehm lautet die Antwort für moderne Einrichtungsideen, die Bedürfnisse wie Arbeit, Freizeit, Wellness und Leben gleichermaßen berücksichtigt.

Beim Esstisch der Linie „Hauge“ erreicht Designer Henrik Pedersen eine ideale Kombination aus Form und Funktionalität: Minimalistisch und elegant, mit leicht gebogenen Beinen und einer Platte mit abgerundeten Ecken wirkt der Tisch modern und trotzdem vertraut. Gleiches gilt für die passenden Sitze der Hauge-Familie, die in vielen verschiedenen Varianten erhältlich sind: Die leicht geschwungenen Stuhlbeine gibt es in zwei Farben, die Sitzschalen kommen mit oder ohne Armlehnen und in vier Farben. Bei den Oberflächen kann man gar aus gut 120 (!) Varianten wählen – oder man entscheidet sich ganz puristisch für den Hauge-Sitz ohne Bezug. Die Individualisierung von Möbeln ist übrigens ein weiteres Markenzeichen der BoConcept-Designs – alles zu erleben in den Frankfurter Showrooms.

BoConcept City, Stephanstraße 1 – 5, BoConcept East, Hanauer Landstr. 83 – 87, Frankfurt, www.boconcept.com