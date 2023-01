Zurück zur gesunden Gesellschaft

× Erweitern Foto: Tony Rizzi

Choreograf, Fotograf, Entertainer und Tänzer Tony Rizzi beschäftigt sich in seinen Performance-Stücken mit modernen Alltagsphänomenen, denen er sich mit positiver Energie und vielen guten Gedanken gegenüberstellt.

Daher haben seine Shows immer auch was von eindringlichen Predigten. In „Even Crazy People Want To Be Invited To The Party“ untersucht Rizzi zusammen mit dem Performer Alessandro Costagliola das perfide System, wie die konsumorientierte Gesellschaft Profit aus Einsamkeit, Isolation und Depression schlägt, und wie man wieder mehr Menschlichkeit in eine unmenschlich gewordene Welt zurückbringt.

Alessandro Costagliola ist ähnlich wie Rizzi ein Multitalent: Der in Palermo geborene Schauspieler, Drag-Performer, Friseur und Hobbykoch lebt derzeit in Frankfurt. Während der Corona-Pandemie lernte er Ballett und hat bereits im Stück „Why Wait? / Still Waiting“ von Rizzis Company „The Bad Habits“ mitgewirkt. „Even Crazy People Want To Be Invited To The Party“ war zuletzt am Frankfurter CSD-Wochenende im Mousonturm zu sehen – wer es damals verpasst hat, bekommt nun nochmal die Gelegenheit!

13. und 14.1., Gallus Theater, Kleyerstr. 15, Frankfurt, 20 Uhr, www.gallustheater.de