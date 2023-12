× Erweitern Foto: Abai Abaci-Parfum

Sinnlichkeit ist ein fester Bestandteil im Universum des Frankfurter Modedesigners und Herrenausstatters Cem Abaci. Düfte gehören dazu: „Für mich ist war der Geruch schon immer ein entscheidendes Merkmal für den Charakter eines Gegenstandes, eines Menschen oder der Natur“, sagt Cem Abaci. Genau wie seine Mode strahlen die beiden ABACI-Parfums ein elegantes Gentleman-Selbstbewusstsein aus, getragen von einer sanften, smart-casual Aura. Beide Düfte basieren auf holzigen Grundnoten. Das dunkle, warme Parfum mit markanten Leder-Tönen hat eine würzig-frische Kopfnote mit leichtem Whiskey-Aroma und passt in die dunklere Tages- und Jahreszeit. Der helle Duft kontrastiert seine rauchigen Unternoten typisch italienisch mit Zitrone und Limette und ist für alle Tages- und Jahreszeiten kreiert. Entwickelt wurden die beiden ABACI-Parfums in Kooperation mit Geza Schön, dem Erfinder der richtungsweisenden „Eccentric Molecules“-Serie. Die ABCAI-Parfums gibt’s exklusiv in der Frankfurter Boutique.

ABACI, Alte Rothofstr. 9, Frankfurt, www.abaci.de