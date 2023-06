ABACI: Sinn und Sinnlichkeit

× Erweitern Foto: David Helmrich

Hier kommt die Sommerkollektion des Frankfurter Modedesigners und Herrenausstatters Cem Abaci: Der ABACI-Mann ist frisch, smart-casual bis sportlich und lässt sich selbstbewusst von den für ABACI typisch figurbetonten Silhouetten schmeicheln – dezent und sexy.

Anzüge aus superfeiner italienischer Sommerwolle in Azur- oder Wasserblautönen kommen mit ungefütterten, leichten Sakkos und Details wie eleganten Spitzrevers sowie perfekt sitzenden Hosen; ein Touch Elasthan im Stoff sorgt bei Sakko wie Hose für einen angenehmen Tragekomfort.

Der ABACI-Mann scheut weder Farben noch Muster: Florale Prints sind Cem Abacis Spezialität und im Sommer findet man sie auf luftigem Voile-Hemden, die außerdem, inspiriert von süditalienischer Folklore, zusätzlich aufwändig bestickt wurden.

× Erweitern Foto: David Helmrich

Leinen ist das Material des Sommers – ABACI zeigt Hemden aus reinem Leinen mit Rosenprints in Limette, kombiniert dazu Jacketts in frischem Minzton und weiße Seersucker-Baumwollhosen. Highlights im Casual-Bereich sind das hauchdünne Voile-Hemd mit durchgehendem Farbverlauf von Hellblau- hin zu sanften Lilatönen, mutig kombiniert mit einer Hose in leuchtender Waldbeereneis-Farbe. Oder die hellblaue Blousonjacke, die ganz fein mit einem Wabenmuster bestickt ist. Cem Abaci ist eben der Meister der Muster und überzeugt wie immer mit qualitativ hochwertiger Schneiderkunst – luxuriös und sinnlich.

ABACI, Alte Rothofstr. 9, Frankfurt, www.abaci.de