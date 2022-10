Abenteuer Beziehung

× Erweitern Foto: Honey Fangs, unsplash.com, gemeinfrei

Liebe und Leben: Gerade in langjährigen Beziehungen schleicht sich gerne mal der Alltag ein, mit all seinen eingespielten Gewohnheiten und Bequemlichkeiten. Das muss nicht unbedingt ein Problem sein, aber vielleicht steht zweien ja doch manchmal der Sinn nach mehr Paaraktivität – denn eine Beziehung will gepflegt sein.

Beim Projekt „Zwei und Alles“ dreht sich alles um das Thema lebendige Beziehung: „Wir bieten ein Programm für Paare, die Lust haben, sich miteinander zu beschäftigen, auch ohne Krise oder Problem, jenseits von Beratung oder Paartherapie“, erklärt Sylvia Mosler, Leiterin der Abteilung Ehe- und Sexualberatung im Haus der Volksarbeit.

Das Angebot reicht von Workshops zu Themen wie den Tücken der Kommunikation bis hin zu ganz praktischen Aktivitäten wie gemeinsames Töpfern. Die psychologischen Workshops werden in Gruppen mit maximal sechs Paaren durchgeführt. „Meist gibt es einen kurzen fachlichen Input, zu dessen Thema sich anschließend jedes Paar für sich austauscht oder ausprobiert“, erklärt Mosler. „Das Besprochene wird natürlich nicht in der Gruppe diskutiert, sondern bleibt bei jedem Paar“, betont sie. Die Workshops richten sich an alle Paare, egal ob verheiratet oder nicht, unabhängig von Nationalität, Religion oder sexueller Identität.

Im Oktober leiten Sylvia Mosler und ihre Paartherapie-Kollegin Karin Feiler den neuen Workshop „Wir! Zwei!“ für gleichgeschlechtliche Paare. „Wir haben da eine Weile diskutiert, ob wir trotz unseres Angebots für alle Paare diesen Workshop explizit für gleichgeschlechtliche Paare anbieten sollen“; erklärt Sylvia Mosler. „Es gibt zwei Positionen: Den einen ist es egal, mit wem sie den Workshop teilen, andere finden es angenehmer, im entsprechenden Umfeld zu sein“. In „Wir! Zwei!“ geht es um ganz einfache wie essenzielle Fragen: Wie haben wir uns kennengelernt? Was hat uns interessiert? Was verbindet uns? Wie können wir weiterhin gut miteinander in Verbindung bleiben? „Allein die gemeinsame Zeit des Workshops ist schon etwas, was man sich gegenseitig schenkt“, erklärt Sylvia Mosler und ergänzt: „Wir haben diese Art Workshop schon öfters gemacht, und ich kann sagen, dass die Paare da immer sehr leicht und angeregt rausgehen“.

„Zwei und Alles“ ist ein Projekt der Katholischen Kirche; Kooperationspartner sind neben dem Haus der Volksarbeit die Katholische Stadtkirche sowie die Pfarrei St. Jakobus. Dass hier ein Workshop für gleichgeschlechtliche Paare stattfindet, ist für Sylvia Mosler kein Widerspruch: „Wie gesagt, wir sind ja grundsätzlich für alle Paare da, und an der Basis der katholischen Kirche entstehen gerade viele positive Entwicklungen. Wir haben zum Beispiel auch ‚Out in Church‘ unterstützt und ‚Zwei und Alles‘ wird unter anderem auch vom Bistum Limburg gefördert“.

18.10., Workshop „Wir Zwei!“ für gleichgeschlechtliche Paare, Haus der Volksarbeit, Eschenheimer Anlage 21, Frankfurt, 17:30 – 20:30 Uhr, Anmeldung und Infos zum Angebot von „Zwei und Alles“ über www.zweiundalles.de