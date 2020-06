Aber bitte mit Sahne ...

× Erweitern Foto: RitaE, pixabay.com, gemeinfrei Cream Time Switchboard

Für Kuchenliebhaber ist’s ein fester Termin im Kalender: Das sonntägliche Cream-Team bietet jeden Sonntag ab 14 Uhr im Switchboard eine mit leckersten selbstgebackenen Kuchen bestückte Theke samt Kaffeeklatsch – das ist Kult und sogt mitunter für Menschenschlagen vorm Eingang des Switchboard!

Seit dem Lockdown im März konnte das Cream-Team nicht mehr angeboten werden; nun kommt mit der „CreamTime to go“ zumindest eine kleine Entschädigung: Am Sonntag, dem 7. Juni, wird von 14 bis 16 Uhr im Switchboard leckerer selbstgebackener Kuchen zum Mitnehmen verkauft.

Bienenstich, Käsesahne mit Mandarinen oder Rhabarber-Mandel-Rahm – welche Kuchen am Sonntag angeboten werden, wird erst kurz vorher über den Facebook-Account des Switchboard verraten.

„Sollte der Verkauf gut laufen, werden wir bis zur regulären Sommerpause im Juli und August jeweils sonntags noch drei weitere CreamTimes-to-go ausrichten“, heißt es in einer Erklärung des Switchboard.

Die Chancen stehen gut: Auch der Sonderverkauf „Snacks-and-Drinks-to-go“, dessen Premiere am 28. Mai gefeiert wurde, wird am 4. Juni zum 2. Mal ausgerichtet; von 17 bis 20 Uhr gibt’s Getränke und Snacks zum Mitnehmen zu Happy-Hour-Preisen.

4.6., Snacks-and-Drinks-to-go, 17 – 20 Uhr

7.6., CreamTime-to-go, 14 bis 16 Uhr,