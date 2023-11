× Erweitern Foto: eLHiT Aids Rosen

Unter dieses Motto stellt die AIDS-Hilfe Frankfurt AHF ihre diesjährige Gedenk- und Diskussionsveranstaltung zum Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember.

Die AIDS-Hilfe Frankfurt AHF überschreibt ihre diesjährige Veranstaltung zum Welt-AIDS-Tag mit dem Motto „Abschied von Aids?“ In den vergangenen 40 Jahren seit Entdeckung des HI-Virus haben sich insbesondere die medizinischen Therapiemöglichkeiten inklusive der PrEP als zusätzliche medikamentöse Präventionsmöglichkeit die Situation stark verändert. Aids als Krankheit hat seinen Schrecken verloren und gilt heute weitgehend als behandelbare chronische Krankheit. Trotzdem „Der Abschied von AIDS“? Das Virus als auch die Krankheit sind noch nicht verschwunden genau wie die Diskriminierung und Stigmatisierung von Menschen mit HIV. Die AIDS-Hilfe Frankfurt hat darauf schon sehr früh reagiert und verfolgt seit langer Zeit die strukturelle Präventionsarbeit, die sowohl das Verhalten der einzelnen Person in den Fokus rückt als auch die Verhältnisse, in denen sie lebt. Die Idee: Nur wer sich in der Gesellschaft selbst wertschätzt, kann auch seine Gesundheit wertschätzen und entsprechend verantwortungsvoll handeln. Für diesen Zweck hat sich das Beratungsspektrum vieler AIDS-Hilfen inzwischen enorm erweitert. Auch die AHF bietet schon seit längerem im „Maincheck“, dem Zentrum für Sexualität, Identität und Gesundheit, ein entsprechend umfangreiches Angebot, von Coming-out- und Kinderwunsch-Beratung über queere Wohnprojekte, Drogenberatung, Projekte für queere Geflüchtete bis hin zu regelmäßigen Testangeboten auf STIs. In ihrer Gedenk- und Diskussionsveranstaltung zum Welt-AIDS-Tag möchte die AHF diese Entwicklung aufgreifen und schauen, wie sich das Leben, das Selbstverständnis und der Zusammenhalt verändert haben. Als Redner*innen sind der Facharzt Dr. Peter Gute, Sophie Hanack (Drogenhilfe AHF), Norman Wolf vom Maincheck und Knud Wechterstein (Rainbow Refugee Support) sowie Christian Setzepfandt vom Vorstand der AHF dabei. Im Anschluss gibt es wie jedes Jahr einen Trauermarsch durch die Innenstadt zum AIDS-Memorial auf dem Peterskirchhof, wo den an Aids Gestorbenen gedacht wird. Die Veranstaltung der AHF zum Welt-AIDS-Tag findet in diesem Jahr erstmals im Stadthaus Frankfurt in der Neuen Altstadt statt.

1.12., Stadthaus, Am Markt 1, Frankfurt, 18 Uhr, www.frankfurt-aidshilfe.de, maincheck.de