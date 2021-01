Abseitz trainiert mit OnFit

× Erweitern Foto: Ivan Samkov, pexels.com, gemeinfrei Abseitz

Der neue Shutdown ist für Stuttgarts queeren Sportverein Abseitz keine Ausrede: „Wir stehen mit OnFit erneut bereit“ heißt es auf der Website und in der Tat bietet der Verein seit März wöchentlich acht Sportkurse an, in die man sich einklicken kann und mit verschiedene „virtuellen Trainern“ das eigene Wohnzimmer zum Fitnessstudio wird.

Zur Auswahl stehen Yogakurse für Anfänger und Geübte, Body Workout, Cardio Fitness, Fitness und Pilates und der mit Kampfsportelementen kombinierte Fitnesskurs Tôsô X. Die Kurse starten in den Abendstunden und dauern von einer bis zu eineinhalb Stunden.

Trainer Ono, der Body Workout und Cardio Fitness betreut, meint: „Für mich war es neu, allein vorm Laptop zu stehen und Teilnehmende zu motivieren, die ich nicht sehe. Aber man gewöhnt sich schnell dran, und auch ihr werdet schnell vergessen, dass ihr allein vor eurem Laptop/Fernseher sportelt“. Und Yoga-Lehrer Helmut bestätigt: „Ich vermisse etwas das unmittelbare Feedback vor allem auf der non-verbalen Ebene. Ich war aber durchaus überrascht, wie viel Freunde mir auch das Unterrichten auf diesem Wege bereitet. Ich bin gespannt wie viel von dem, was ich gerne geben möchte, sich auch virtuell übertragen kann“. Kerstin vom Team ergänzt:

„Es ist uns wichtig, unsere Trainer*innen in Lohn und Brot zu halten und natürlich unseren Mitgliedern überhaupt etwas bieten zu können. Daneben ist die soziale Komponente entscheidend – die Leute, die sich kennen, bleiben in Kontakt. Zu jedem Kursbeginn gibt es ein Hallo und zum Ende eine Verabschiedung, alle schalten sich nochmal ein und wechseln ein paar Worte“.

Der Verein freut sich, wenn noch mehr Sportler*innen die Angebote wahrnehmen – auch Nicht-Mitglieder können sich übrigens in die Online-Kurse reinklicken. „Viele vermissen ihre Sportarten die nicht online angeboten werden. Das ist und macht traurig und wir alle hoffen sehr, dass es im neuen Jahr bald wieder mit dem vollen Sportbetrieb weiter gehen kann“, meint Kerstin.

Mehr Infos über www.abseitz.de