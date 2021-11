Adventsmarkt bei Sunflower

× Erweitern Foto: Sunflower

Das Sunflower Gartencenter im Norden Frankfurts lädt ab dem 20. Dezember zur großen Adventsausstellung – in ein großes, glitzerndes Winter-Wonderland.

Besonders stimmungsvoll ist die Adventszeit im Sunflower Gartencenter: Das gesamte Haus wird in feierliche Beleuchtung getaucht und beim Bummel über den weihnachtlich geschmückten Marktplatz gibt’s neben Inspiration für die heimische Advents- und Weihnachtsdeko mit Gestecken und Baumschmuck auch die ein oder andere Geschenkidee zu entdecken.

Kulinarisch hat sich der Frischemarkt ebenfalls weihnachtlich herausgeputzt und bietet neben frischem Obst und Gemüse auch feine Delikatessen samt hauseigener Vinothek. Zum Start am 20. November gibt’s außerdem stimmungsvolle Lounge- und Jazz-Sounds vom DJ. So lässt’s sich wunderbar in die Adventszeit starten.

20.11., Start der Adventsausstellung, Sunflower Gartencenter, Markthalle und Restaurant, Am Martinszehnten 15, Frankfurt, bis 22 Uhr, www.sunflower-gartencenter.de