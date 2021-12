Adventszeit mit Queer* Main-Kinzig

× Erweitern Foto: Queer* Main-Kinzig V.l.n.r.: Grit Ciani vom Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit, Steve Euler, Vorsitzender des Queer*Main-Kinzig e.V. und Landrat Thorsten Stolz beim Aufstellen des Weihnachtsbaums vor dem Main-Kinzig-Forum.

Engagiert und abwechslungsreich: Der erst im Sommer 2020 gegründete Verein Queer* Main-Kinzig ist aktiv und startet in diesem Jahr wieder feine Advents-Aktionen.

Vor dem Main-Kinzig Forum hat das Team auch in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsbaum aufgestellt, der bunt geschmückt queere Sichtbarkeit bringt; jede*r ist aufgerufen, den Baum mit eigenen Ideen und Objekten noch bunter zu machen!

Weitere Aktionen sind geplant: Das erste Dezemberwochenende ist für Süßes reserviert: Am 4. Dezember steigt die erste Weihnachtsbäckerei des Vereins im Wächtersbacher Carnesvalsverein; die hier gebackenen Christstollen werden an soziale Einrichtungen verschenkt; wer ab 9:30 Uhr mitbacken möchte, kann sich beim Verein melden.

Tags drauf lädt Queer Main-Kinzig im Wächtersbacher Carnesvalsverein zum geselligen queeren Adventscafé ab 15 Uhr. In Gründau-Rothenbergen gibt’s am 18. Dezember in der Frankfurter Straße 45 ein buntes Lichterfest mit Glühwein, Punsch und weihnachtlichem Shopping für den guten Zweck.

Der Orga des Vereins ist es außerdem zu verdanken, dass die queerfilmnacht nun auch in Gelnhausen stattfindet; vorerst alle zwei Monate am zweiten Mittwoch des Monats (nächster Termin im Januar 2022). Die tun was!

www.queermainkinzig.de