Puppy-Spaß für Wuffels und Owner: Die „Adventure Puppys“ veranstalten seit Anfang diesen Jahres im Raum Stuttgart jeweils am zweiten Sonntag des Monats spannende Events zum Spielen und Austoben für Puppies, und Owner, aber auch Furries, Katzen, Kater und Freunde sind willkommen. Die Orte der Treffen wechseln dabei regelmäßig, um die Natur und verschiedene Regionen kennenzulernen. Egal ob Baden im See oder sportliche Aktivität beim Badmintonspielen – der Spaß steht bei den Treffen immer im Vordergrund.

Im September gibt’s sogar zwei Termine mit Picknick, Spielen und Spaß: Am 13.9. geht’s an den Ebnisee bei Kaiserbach, am 20.9. als Special zur Langenbrander Höhe bei Schönberg. Details und Infos gibt’s über die Website, auch zu Treffen in anderen Regionen Süddeutschlands.

Adventure Puppys, Treff am 2. Sonntag jeden Monats an wechselnden Orten, Infos über www.adventure-puppys.com