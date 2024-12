After Work Pride Mainz

× Erweitern Foto: Askar Abayev, pexels.com AfterWorkPride

Der lockere Afterwork-Treff „Queer & Quirlig“ in der Mainzer Kulturei findet normalerweise in der warmen Jahreszeit an jedem ersten Donnerstag im Monat statt. Jedes Mal wird für ein anderes Community-Projekt gespendet.

Im Dezember gibt’s nun ein Winter-Special-Benefiz fürdie Bar jeder Sicht: Jede dritte Schorle geht zu Gunsten des queeren Mainzer Zentrums, außerdem gibt es eine Tombola mit vielen Preisen und natürlich kann man auch einfach so spenden. Den Temperaturen angemessen wird dann aus „Queer & Quirlig“ „Glüh & Gloria“ – queer und quirlig bleibt‘s aber trotzdem!

5.12., Kulturei, Zitadellenweg, Mainz, 18:30 Uhr, diekulturei.de