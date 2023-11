AfterDyke*March Special

× Erweitern Foto: Mikhail Nilov, pexels.com, gemeinfrei Ladies-Fasching

Der Dyke*March Frankfurt feierte in diesem Juli sein fünftes Jubiläum – Grund genug, um am 11. November eine tolle Dyke*March-Party folgen zu lassen.

Der Dyke*March Frankfurt feierte in diesem Juli sein fünftes Jubiläum – Grund genug, um im November eine tolle Dyke*March-Party folgen zu lassen. Und welcher Termin würde da besser passen als der Stichtag zum Auftakt in die närrische Jahreszeit! Folgerichtig reimen die Ladies wie in der Bütt: „Der Weg nach Köln ist dir zu weit? Das Dyke*March-Team, das steht bereit – zur Eröffnung der fünften Jahreszeit“. Unter dem Motto „alles kann, nichts muss“ freut sich das Team über Gäste im Karnevals-Fummel oder in Schlager-Outfits, denn auf der Tanzfläche wird zu internationalen Schlagern aus Simones Schatzkiste geschwooft. Für FLINTA* and Friends.

11.11., LSKH, Klingerstr. 6, Frankfurt, 20 Uhr, www.facebook.com/dykemarchfrankfurt