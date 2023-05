AHF: Kein Sommerfest 2023

× Erweitern Foto: eLHiT

Keine guten News aus der AIDS-Hilfe Frankfurt: Der Verein gab bekannt, dass es auch in diesem Jahr kein Sommerfest in der Alten Gasse geben wird. Das beliebte Straßenfest läutete vor Corona jedes Jahr die Open-Air- und CSD-Saison in Frankfurt ein. Auch die für den Verein finanziell wichtige Tombola zum CSD Frankfurt kann erneut nicht stattfinden – es fehlt an Geld und Manpower.

„Nach drei Jahren Corona und Veranstaltungsverboten, nach ausgefallenen Spenden- und Benefizevents geht es der AHF inzwischen finanziell so schlecht, dass die Ausrichtung des Sommerfestes nicht mehr möglich ist“, heißt es in einer offiziellen Erklärung des Vereins. Im Zuge der finanziellen Notlage wurde vor gut einem Jahr die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit komplett abgeschafft; genau die war unter anderem auch maßgeblich für die Teil-Organisation des Communityfestes in der Alten Gasse verantwortlich. Den anderen Teil der Ausrichtung des Sommerfestes wurde in den Vor-Coronajahren an externe Dienstleister*innen vergeben; in diesem Jahr fehlt auch dafür das Geld.

„Durch den Wegfall der CSD-Tombola, dem Loveball und den drei Jahren reduziertem oder ausgefallenem Lauf für mehr Zeit fehlen der AHF pro Jahr mehr als 100.000 Euro“, so der Verein.

Der AHF ist bewusst, wie wichtig das Fest nicht nur für die Community selbst, sondern auch als deutliches Zeichen queerer Sichtbarkeit ist. „Sollte es der AHF gelingen, dieses Jahr einigermaßen zu überstehen, wird nichts unversucht gelassen, das Sommerfest im nächsten Jahr wieder aufleben zu lassen“, so der Verein zuversichtlich. „Voraussetzung hierfür ist eine solide Finanzierung und ausreichend personelle Ressourcen“.

www.ah-frankfurt.de