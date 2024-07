AHF-Vortrag: ChemSex

× Erweitern Foto: Maksim Chernishev, unsplash.com „ChemSex“

Der Konsum von Drogen und stimulierenden Substanzen wie beispielsweise Poppers beim Sex ist kein neues Thema, dennoch hat die Intensivierung des sexuellen Empfindens und Steigerung der Ausdauer durch Drogenkonsum insbesondere in den vergangenen Jahren enorm an Popularität gewonnen. Die AIDS-Hilfe Frankfurt hat daraufhin ein eigenes Beratungsangebot für User eingerichtet und widmet sich auch in ihrer Vortragsreihe immer wieder dem Thema. Es wird sachlich informiert, ohne moralischen Finger. HIV-Aktivist Matthias Kuske aus der Akademie Waldschlösschen erklärt in seinem Impulsvortrag die Basics, im Anschluss ist Raum für Fragen, auch um das Phänomen besser verstehen zu können.

10.7., Maincheck, Friedberger Anlage 24, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.maincheck.de