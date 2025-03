Ahoi Matrosen!

× Erweitern Foto: MuTphoto/Barbara Braun MuTphoto_N0376

Das Meer, die Abenteurer, die Freiheit: Kaum ein anderes Gerne wird seit jeher derart romantisiert wie die Seefahrt. Und hört man „Matrose“, denkt man an fast automatisch an Möwengeschrei, salzige Luft und vor allem markant-knackige Kerle in engen, weißen Uniformen mit kecken Mützchen.

× Erweitern Foto: MuTphoto/Barbara Braun MuTphoto_S2222

Das Kammertheater Karlsruhe befeuert unsere Fantasien mit der All-Male-Revue „Die Matrosenshow – Wellen, Sturm und steife Brisen“. An Bord des Kammertheater-Dampfers lassen drei Matrosen nicht nur sehnsüchtige Shantys erklingen, sondern haben auch alle Seefahrer-Hits von „Wellermann“ über „Amsterdam“ bis „Beyond the Sea“ im Gepäck. Dazu wird getanzt und gesteppt, Also, rauf aufs Deck, die Anker gelichtet und die Segel gesetzt. „Und Sie wissen: ‚naughty‘ kommt von ‚nautisch‘“, ergänzt das Team vom Kammertheater Karlsruhe.

13.3., K2, Kreuzstr. 29, Karlsruhe, 20 Uhr, regelmäßige Spieltermine bis zum 6.4., www.kammertheater-karlsruhe.de