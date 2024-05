Aktionstag IDAHOBITA*

× Erweitern Foto: Rosemary Ketchum, pexels.com „IDAHOBITA-2024“

Jedes Jahr erinnert der 17.5. an den Tag, an dem 1990 die Weltgesundheitsorganisation WHO Homosexualität aus der Liste der Krankheiten gestrichen hat. Der Tag wird heute genutzt, um mit vielfältigen Aktionen gegen Diskriminierung queerer Menschen zu protestieren.

Frankfurt: Warm-up „QUEER GOLD“ zum IDAHOBITA* 2024

Einen Tag vor dem IDAHOBITA* lädt die Veranstaltungsreihe QUEER GOLD zu einem Podiumsgespräch und offener Dialogrunde mit lokalen Politikern. Bisher zugesagt haben Dimitrios Bakakis (Fraktionsvorsitzender und queerpolitischer Sprecher der GRÜNEN im Römer), Verena David (Stadtverordnetet und queerpolitische Sprecherin der CDU im Römer) sowie Amilio Ludwig-Dinkel (Vorsitzende*er SPDqueer Hessen-Süd und beratendes Mitglied im Bundesvorstand der SPDqueer). Erwartet wird ein*e Vertreter*in der FDPqueer und weitere Politiker*innen. Durch den Abend führt Annette Kühn, mit dabei ist außerdem Jessica Walker.

16.5., Frankfurtersalon, Braubachstr. 32, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.instagram.com/queer.gold/

Frankfurt: Bunte Vielfalt statt brauner Einfalt

Die Regenbogencrew, ein ehrenamtliches Projekt der AHF, veranstaltet auf der Frankfurter Hauptwache tagsüber den „Markt der Vielfalt“ mit verschiedenen Themenzelten und der Möglichkeit zum Informieren und Diskutieren. Gegen 16:30 Uhr startet der Lovewalk von der Hauptwache zum Mahnmal Homosexuellenverfolgung.

Hauptwache Frankfurt, Markt der Vielfalt 14 – 21 Uhr (Stände bis 19 Uhr, Musik bis 21 Uhr mit dem DJ-Team der „Mitte der Gesellschaft“), www.ah-frankfurt.de

× Erweitern Foto: Tobias Friedhoff – Regenbogencrew der AHF e.V. „IDAHOBITA-FFM“

Frankfurt: Offizielle Gedenkveranstaltung

Die Stadt Frankfurt lädt am Mahnmal Homosexuellenverfolgung zu einer Gedenkveranstaltung, unter anderem mit Redebeiträgen zum Thema „LSBTIQ* und Sport“.

Mahnmal Homosexuellenverfolgung, Klaus-Mann-Platz, 17 Uhr, www.amka.de

× Erweitern Foto: bjö „IDAHOBITA-FrankfurterEngel“

Mainz: Europa bleibt bunt

Auf dem Mainzer Marktplatz diskutiert der Verein Schwuguntia auf der zentralen Kundgebung Hasskriminalität, die internationale Lage queerer Menschen, insbesondere in Russland und der Türkei, die politische Situation von trans Personen und Diskriminierung im Fußball, inklusive einer Schweigeminute. Zum Ausklang geht’s ab 19 Uhr in den Regenbogen PopUp Store.

Bereits am 16. Mai laden die Hochschulgemeinden KHG und ESG sowie Queer in Church zum Ökumenischen Gottesdienst „Take Me As I Am“ mit Sektempfang. Pfarrerin Josephine Haas spricht zur Verantwortung der Kirchen gegenüber der LSBTIQ*-Community.

Marktplatz Mainz, 18 Uhr Kundgebung, ab 19 Uhr Get-together im Regenbogen PopUp Store „Pauls“, Emmeransstr. 3 / Maria Einsmann Platz, schwuguntia.de

16.5.: Gottesdienst St. Antonius, Adolf-Kolping-Str. 10 / Römerpassage, 19 Uhr, khg-mainz.de, esg.ekhn.de

× Erweitern Foto: Anna Shvets, pexels.com „IDAHOBITA-Mz“

Wiesbaden: Protest und Gedenken

Mit Blick auf den Beschluss der Hessischen Landesregierung zum Verbot gendergerechter Sprache in Landeseinrichtungen und Schulen möchte die Wiesbadener Kundgebung ein Zeichen gegen Diskriminierung von LSBTIQ* setzen. Unter den Redenden ist auch die neue Hessische Sozialministerin Heike Hofmann. Auf dem Mauritiusplatz gibt’s außerdem Infostände. Die Organisatoren sind Warmes Wiesbaden, Queeres Zentrum, proFamilia, Goluboy Wagon und die KANA-Jugendkirche.

Mauritiusplatz, Wiesbaden, ab 14 Uhr (Redebeitrage ab 16:30Uhr), warmeswiesbaden.de

× Erweitern Foto: Allianz IDAHOBITA* Wiesbaden „IDAHOBITA-Wiesbaden“

Mannheim: Schwerpunkt Geflüchtete und geschlechtliche Selbstbestimmung

Das „Offene Netzwerk LSBTTIQ+ Menschen“ (ehemals SchLIMm Mannheim) lädt zur Kundgebung am Paradeplatz mit zwei Schwerpunktthemen: die Unterstützung für LSBTIQ*-Geflüchtete und der geschlechtlichen Selbstbestimmung als Menschenrecht. Besuchende können gerne ihre Forderungen in Form von Plakaten und Bannern kundtun; gemeinsam wird dann eine bunte Menschenkette gebildet.

Paradeplatz, Mannheim, 17:30 Uhr, www.schlimm-online.de

× Erweitern Foto: 42 North, pexels.com „IDAHOBITA-Mannheim“

Heidelberg: Jugend, Asyl, Transrechte und eine Stadtführung

Das Queere Netzwerk Heidelberg lädt ab 15 Uhr zu einem bunten Straßenfest am Anatomiegarten, inklusive Infoständen und verschiedenen Reden zu den diesjährigen Schwerpunktthemen Jugend, Asyl und Transrechte. Gegen 17 Uhr ist eine Regenbogenaktion geplant, im Anschluss gibt’s Drinks und Snacks am Queer Space Heidelberg (das alte Karlstorbahnhof-Gebäude).

Bereits um 11 Uhr startet Stadt-Guide Steffen Schmid eine Sonderausgabe seiner „QueerTour Heidelberg“, einem rund zweistündigen Stadtspaziergang, der historische Orte der queeren Geschichte Heidelbergs zeigt. Die Erlöse werden an Queeramnesty gespendet.

Anatomiegarten, Heidelberg, ab 15 Uhr, www.queeres-netzwerk-hd.de

QueerTour Heidelberg, Start am Karlsplatz, 11 Uhr, Reservierungen über www.queertour-heidelberg.de

× Erweitern Foto: Sabine Arndt „IDAHOBITA-QueerTour-Heidelberg“ Die Queer Tour Heidelberg legt zum IDAHOBITA eine Sonderrunde ein

Stuttgart: Aktionstag

Ein breites Bündnis aus verschiedenen queeren Gruppen und Initiativen Stuttgarts lädt auf dem Rotebühlplatz zur Protestaktion gegen queerfeindliche Gewalt, gegen Anfeindungen, Ausgrenzung und Unterdrückung queere Menschen. Gefordert wird die Umsetzung der Menschenrechte durch staatliche Institutionen und den Schutz der Rechte queerer Menschen auf d er ganzen Welt. Mit dabei sein werden der IG CSD Stuttgart e.V, Vertreter*innen der AIDS-Hilfe Stuttgart, der Weissenburg, des LSVD Baden-Württemberg, des LC Stuttgart, der Türkischen Gemeinde in Baden-Württemberg, der Salz der Erde MMC Gemeinde Stuttgart sowie der VelsPolSÜD e.V. (Interessenvertretung und Mitarbeiter:innennetzwerk für LSBTI*-Beschäftigte in Polizei, Justiz und Zoll in den Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern).

Rotebühlplatz, Stuttgart, 14 Uhr, mehr Infos über Facebook

IDAHOBITA* Offenbach

Die AIDS-Hilfe Offenbach lädt zusammen mit dem Netzwerk OFfenQueer zu einem Treff auf dem Stadthof hinterm Rathaus. Mit dabei sind ProFamila, der FLC und die Selbsthilfegruppe gaymeinsamstark. Man kann in lockerer Atmosphäre mit den queeren Gruppen und der lokalen Politik in Kontakt treten, Getränke und Speisen sind vor Ort.

Stadthof Offenbach, 15 Uhr, www.offenbach.aidshilfe.de

IDAHOBITA* Hanau

Der CSD Hanau organisiert einen Kinoabend mit Überraschungsfilm zum Vereins-Jahresthema „Transidentität“. Der Eintritt ist frei, Snacks und Getränke werden zu fairen Preisen angeboten.

Olof-Palme-Haus, Pfarrer-Hufnagel-Str. 2, Hanau, 19 Uhr, csdhanau.de

Queer Main-Kinzig

Die pro familia Schlüchtern feiert in Kooperation mit dem Verein Queer Main-Kinzig am 17.5. den Start des neuen Jugendtreffs „Coming Proud“ in Schlüchtern; um 11 Uhr gibt es das Opening-Event in der Stadthalle mit Redebeiträgen aus Politik und Queerness.

Um 18 Uhr gibt es in Langenselbold eine kleine Veranstaltung von Queer Main-Kinzig in familiärer Atmosphäre im SurfShop am Kinzigsee. Am 19. Mai wird zu einer Wanderung eingeladen – Details gibt’s über die Website.

www.queermainkinzig.de