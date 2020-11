alexandra baum . schmuck: Schöne Stücke

× Erweitern Foto: Günther Dächert Alexandra Baum

Die Advents- und Weihnachtszeit ist ein wundervoller Anlass, eine liebe Person mit einem Schmuckstück zu überraschen – oder sich selbst zu belohnen.

Wer dabei abseits des Mainstream besondere Einzelstücke sucht, ist bei kleinen Manufakturen gut aufgehoben – zum Beispiel bei Alexandra Baum, die ihr Atelier in Frankfurt-Bockenheim hat. Schon die Namen ihrer Kollektionen sind außergewöhnlich – „Wind und Wetter“, „Durch Dick und Dünn“ oder „Im Gebirge“ – und das setzt sich in der detailverlieben Gestaltung fort. Ein markantes Merkmal sind Ecken und Kanten, die vielen Stücken einen futuristischen und zugleich organischen Look verleihen. Breite Ringe oder außergewöhnliche Manschettenknöpfe für Herren, zartes Geschmeide für Damen – auf Wunsch auch aus Fairtrade-, umweltfreundlichem oder recyceltem Gold und Silber.

Auch Einzelstücke nach eigenen Vorstellungen arbeitet Alexandra Baum gerne aus – und sie lässt die Kunden am Entstehungsprozess teilhaben. Zur fachkundigen und kompetenten Beratung, die man hier bei jedem Besuch bekommt, gehört das ganz selbstverständlich dazu. Persönlich, individuell und angenehm anders – genau wie ihr Schmuck ist auch die Atmosphäre im Atelier.

alexandra baum . schmuck, Konrad-Broßwitz-Str. 6, Frankfurt, Advents-Öffnungszeiten: Di bis Fr 15 – 19 Uhr, Sa 11 – 17 Uhr oder nach Vereinbarung,

