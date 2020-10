× Erweitern Foto: Michiel Devijver Al the Sex I've ever had

Das Projekt „All the Sex I’ve ever had“ des internationalen Kollektivs „Mammalian Diving Reflex“ existiert seit acht Jahren. Jede Performance fällt unterschiedlich aus, denn Darren O’Donnell vom Kollektiv interviewt Senior*innen aus der jeweiligen Aufführungsstadt zu ihren Erinnerungen und Erfahrungen mit der körperlichen Liebe – vom „ersten Mal“ bis hin zu Veränderungen und Neuorientierungen der sexuellen Aktivität. In der Frankfurter Version werden auch queere Gäste dabei sein.

Im Laufe seiner achtjährigen Sex-Recherche hat O’Donnell einige Erkenntnisse erlangt: Zum Beispiel dass das oftmals auftretende Gefühlschaos im Zusammenhang mit sexuellen Affären niemals aufhört; als würde man nichts dazulernen verhalten sich auch 80-jährige wie pubertierende Teenager, meint O’Donnell. Und im Alter lässt das Verlangen nach Sexualität nicht nach – es ist eher die abnehmende Bereitschaft zum Leiden die die Sexualität schrumpfen lässt. Man sucht sich andere Beschäftigungen. Die Sehnsucht nach Sexualität bleibt, doch man lernt immer besser, auch ohne sie zu leben.

Diese vielleicht ernüchternde Erkenntnis darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sexuelle Erfahrung mitunter auch schreiend komische Geschichten produziert.

„Genau darum geht es in den Erlebnissen, von denen ‚All the Sex I’ve ever had’ erzählt“, erklärt O’Donnell. „Begleiten wird uns auf dieser wunderbaren Reise ein Rat der alten Weisinnen und Weisen“.

Menschen, die gelernt haben, auch das Tragische mit Humor und allergrößter Unbeschwertheit zu nehmen, so O’Donnell.

13. – 15.10., 18. und 19.10., 22. – 24.10., Mousonturm, Waldschmidtstr. 4, Frankfurt, 19:30 Uhr (sonntags: 18 Uhr)

Die Vorstellungen finden im Mousonturm-Bau statt; Speisen und Getränke werden in den Logen serviert, daher wird um rechtzeitiges Einnehmen der Plätze gebeten. Mehr Infos sowie Ticketreservierungen für die Logen und das solidarische Preissystem – frei wählbar ab 10 Euro – über www.mousonturm.de