Alles aus Schokolade

Schon beim Betreten des kleinen Ladengeschäfts im Frankfurter Sandweg steigt einem der süße Duft frischer Schokolade in die Nase. Kein Wunder: In Michis Schokoatelier liegt der Arbeitsplatz der Chocolatiers gut sichtbar im Raum hinter der Ladentheke. Aber auch vor der Theke staunt man nicht schlecht über die schokoladige Vielfalt, die auf kleinen Tischen, antiken Sideboards und in modernen Regalen präsentiert wird.

Saisonal wechselnd sind momentan natürlich Schoko-Nikoläuse in allen Varianten , aber auch weihnachtlich verzierte und individuell beschriftbare Schokoladentafeln und sogar -bembel, Trinkschokolade-Sticks mit Orange, Nelke und Sternanis oder vielerlei Pralinen-Kompositionen mit Vanillekipferl-, Pflaume- oder Walnuss-Cognac-Füllung der Renner, um nur ein paar Highlights zu nennen.

Alles ist möglichst umweltfreundlich verpackt in Gläsern mit Schraubverschluss oder kompostierbaren Cellophan-Säckchen. Wer die Qual der Wahl umgehen möchte, kann sich auch eine Geschenkbox mit verschiedenen Leckereien zusammenstellen lassen. Das Beste: Bis auf wenige Produkte wie zum Beispiel der Schokoladen-Secco (!) ist in Michis Schokoatelier alles selbstgemacht. Chef Michael Kitz und sein Team beweisen dabei ein gutes Händchen, denn Michis Schokoatelier feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen.

Ein Muss sind die hauseigene Schokolade mit intensivem Kakaogeschmack und einer groben Konsistenz sowie die Sandwegkugel, die hessische Antwort auf die Mozartkugel. In wöchentlich stattfindenden Seminaren zur Schokoladenherstellung oder in Pralinenworkshops kann man übrigens selbst Hand anlegen – ein Gutschein dafür ist auch ein süßer Geschenketipp.

Michis Schokoatelier, Sandweg 60, Frankfurt, www.michis-schokoatelier.de