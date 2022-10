Alok live im GAB-Land

× Erweitern Foto: Bronson Farr

Als international gefeierte Aktivist*in, Performancekünstler*in und Autor*in aus den USA hinterfragt Alok Vaid-Menon als nonbinäre Person in Büchern wie „Femme in Public“ oder „Beyond the Gender Binary“ die herkömmliche Geschlechterordnung.

Aloks berührende Performances sind eine intelligente Mischung aus Vortrag, Poesie und Comedy und referieren ein neues, diverses Verständnis von Gender, Zugehörigkeit, Ängsten und Menschlichkeit. Dabei schöpft Alok aus den unzähligen Erlebnissen eines Lebens, das von stetigem Fragen und Forschen, traumatischen Ereignissen und der Suche nach Anerkennung und Gleichberechtigung, aber auch Entschlossenheit und Selbstbewusstsein geprägt ist. Horizonterweiternd und ermutigend!

Aloks Show in Heidelberg ist Teil der diesjährigen Trans* Aktionswochen Rhein-Neckar.

22.10., Karlstorbahnhof, Am Karlstor 1, Heidelberg, 20 Uhr, www.karlstorbahnhof.de, kostenlose Ticketaktion für strukturell benachteiligte Menschen unter migrationhub-heidelberg.org,

23.10., Club in der myticket Jahrhunderthalle, Pfaffenwiese 301, Frankfurt, 19 Uhr, www.myticket-jahrhunderthalle.de, www.alokvmenon.com