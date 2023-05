ALTE MÜHLE Bad Vilbel

× Erweitern Foto: restaurantcafé in der ALTEn MÜHLE

Ein ausgesprochen schöner Ort ist das „restaurantcafé in der ALTEn MÜHLE“ in Bad Vilbel: Direkt an der Nidda gelegen, befindet sich das Restaurant ganz authentisch im Erdgeschoss einer ehemaligen, umgebauten Getreidemühle, die auch Heimat für ein Theater, ein Kino und die Musikschule Bad Vilbel ist.

Direkt gegenüber verläuft der langgezogene Kurpark, und man hat einen schönen Blick auf die urige Wasserburg Bad Vilbel, wo in den Sommermonaten die Burgfestspiele mit Konzerten, Theater- und Musical-Aufführungen steigen. Umgeben von so viel Kultur herrscht in der ALTEn MÜHLE eine familiäre Atmosphäre, in der sich ein bunter Gästemix – jung und alt, queer, straight, Ausflügler und Ortsansässige – wohlfühlt.

Foto: restaurantcafé in der ALTEn MÜHLE

Insbesondere in den Sommermonaten lohnt sich der Besuch der idyllischen Terrasse, auf der man fernab des Stadttrubels eine gute Zeit verbringt. An den Treppen hinunter zur Nidda kann man mit einem Drink in der Hand den Sonnenuntergang besonders schön erleben. An manchen Sonntagen gibt’s auch in der ALTEn MÜHLE selbst Live-Musik in Kooperation mit Künstler*innen der Musikschule Bad Vilbel.

Kulinarisch serviert die Küche einen modernen Cross-Over-Mix mit asiatischen, spanischen, österreichischen und hessischen Einflüssen, inklusive vegetarischen und veganen Gerichten, vom à la carte Frühstück über Mittagstisch bis zu Kaffee und Kuchen und Dinner wird man hier versorgt.

Tipps von den Chefs Alfred Di Rienzo und Daniel Hertzog: gebackene Süßkartoffel mit gebratenen Rinderfiletstreifen – ein echter ALTE MÜHLE-Klassiker; probieren sollte man auch die Frankfurter Grüne Soße, den Spinatsalat mit gebackenem Schafskäse oder den Österreichischen Kaiserschmarren.

restaurantcafé in der ALTEn MÜHLE, Lohstr. 13, Bad Vilbel, Tel 06101 127283, Di bis Fr 11 – 24 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertage 10 – 24 Uhr, www.altemuehle.net