Raus ins Idyll: Landhaus Alte Scheune

× Erweitern Foto: Alte Scheune

Ein Ausflug mit dem Rad oder ein Wanderspaziergang machen besonders viel Spaß, wenn man ein tolles Ziel zum Einkehren hat. Das historische Landhaus Alte Scheune in Nieder-Erlenbach ist ein solcher Ort, der gar nicht so weit von der City entfernt das volle Naturgefühl bietet. Das macht die Alte Scheune nicht nur für Ausflügler beliebt.

Das urige Landhaus besteht aus alten Gebäuden die u-förmig um den Innenhof gebaut wurden. In diesen befindet neben dem Restaurant auch ein feines Hotel, dessen Zimmer just komplett renoviert wurden. Inhaber Christian Gumprecht hat die Alte Scheune 2013 übernommen. Das Restaurant gibt sich stimmungsvoll mit hell eingedeckten Tischen, Holzdecken, Fachwerk- und Backsteinwänden, strahlenden Kronleuchtern und einem Wintergarten, der den Blick auf den Innenhof freigibt. Rustikaler zeigt sich die „Bierstubb“, die Bar des Landhauses, in der man ein frisch Gezapftes, den Aperitif oder den Absacker nach dem Essen oder auch kleine Snacks genießt.

× Erweitern Foto: Alte Scheune

Foto: Alte Scheune

Ab Mai startet die Außensaison der Alten Scheune im romantischen, mediterranen Innenhof; hier speist man im Freien unter Bäumen und mit viel Grün drumherum. Kulinarisch gibt’s deftige regionale und mediterrane Küche mit saisonalen und weitgehend regionalen Zutaten: Täglich stehen frischer Fisch, Lamm oder saftige Steaks auf der Karte, die Grüne Soße fehlt hier ebenso wenig wie zum Beispiel ein vegetarischer Süßkartoffel-Feta-Bratling. Die Karte wechselt regelmäßig, dazu kommen saisonale Specials, die die Gäste in Form des hauseigenen „Kulinarischen Kalenders“ durchs Jahr begleiten: Zum Beispiel ab April saftige Spargelgerichte, die beliebte Pfifferlingskarte ab Juli oder tolle Sommergerichte zur Biergartenzeit.

Damit nicht genug: Die Alte Scheune bietet außerdem einen exzellenten Service für Veranstaltungen aller Art, von privaten Feiern bis zu Seminaren und Geschäftstagungen. Insbesondere Hochzeiten werden in der Alten Scheune besonders gern gefeiert!

Landhaus Alte Scheune, Alt Erlenbach 44, Frankfurt / Nieder-Erlenbach, Tel 06101 544000, Restaurant Di bis Sa ab 17 Uhr, sonn- und montags Ruhetage, www.alte-scheune.de