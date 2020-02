× Erweitern Fotos: Ian Whalen Alter Ego

Bereits im Oktober 2019 wurde Jacopo Godanis „Alter Ego“ in Dresden, der Partner-Spielstätte der Dresden Frankfurt Dance Company, als Teil eines Ballettabends uraufgeführt. Nun kommt „Alter Ego“ in der Neubearbeitung und als abendfüllendes Stück auch nach Frankfurt.

Und man wird es schon allein der ungewöhnlichen Kostüme wegen in Erinnerung behalten: Das Ensemble ist in weite, fließende Gewänder in unterschiedlichen Farben gehüllt, die mit überdimensionierten Ellebogen- und Schulter-Konstruktionen ausgestattet sind, bei jeder Bewegung hervorstechen und den Tänzerinnen und Tänzern eine grotesk-insektenartige Körperlichkeit verleihen, die von expressiver Mimik noch verstärkt wird.

Zu Recht wurde Godanis „Alter Ego“ als Weiterentwicklung bezeichnet, obwohl er sich erneut mit einem seiner Lieblingsthemen beschäftigt: der Evolution und Entschlüsselung des Lebens. Ein Stück voll abstrakter Poesie.

28.2., Bockenheimer Depot, Carlo-Schmid-Platz, Frankfurt, 20 Uhr, weitere Vorstellungen am 29.2. sowie am 1., 4. – 8. und 13. – 15.3., www.dresdenfrankfurtdancecompany.de