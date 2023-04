Talk und Groove mit Anne Breick

Als Perkussionistin der vor 30 Jahren gegründeten Female-Worldmusic-Band Kick La Luna ist Anne Breick am bekanntesten.

Sie rief außerdem die Trommel-Combos „Female Samba Connection“ und „Ten on Tons“ ins Leben, war Mitbegründerin des Frankfurter Frauenmusikbüros als Netzwerk für Musikerinnen, sowie des Frauen Musikmagazins „Melodiva“, das ihrerzeit das erste seiner Art war. Sie organisierte Symposien, Musikwochen und Konzertreihen für Musikerinnen, gibt Workshops und lehrt als Dozentin in Musikschulen in Frankfurt und Mainz.