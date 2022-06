× Erweitern Foto: Apfelwein International UG, Armin Ritter

Die Frankfurter Cider World hat sich zur internationalen Leitmesse für Apfelwein, Cider und Co. etabliert. In diesem Jahr kann sie wieder als Publikumsveranstaltung im Gesellschaftshaus Palmengarten und in vielen Gaststätten stattfinden.

Als etwas spröder Frankfurter staunt man: Des guud Stöffsche ist ein international bekanntes Getränk, das als Cider, Cidre, Most oder Sidra weltweit ausgeschenkt und gemocht wird? Durchaus, das Getränk und sein Handwerk wurden sogar kürzlich in die Liste des immateriellen Unesco-Kulturerbes aufgenommen. Auf der Messe „Cider World Expo“, dem Herzstück der Cider World Wochen, sind in diesem Jahr mehr als 80 Aussteller aus 15 Ländern mit ihren Apfelweinvariationen im Gesellschaftshaus Palmengarten vertreten. Für den Cider World Award, den Fachpreis der Messe, werden Apfelweine in sieben verschiedenen Kategorien prämiert: vom Cider Still über den Perry & Flavoured Cider bis zum Brandy.

Die Cider World Expo im Gesellschaftshaus Palmengarten ist aber nicht nur Treff für Fachpublikum, Gastronomen und Kellereien, sondern auch für alle Apfelweinfans, die über den Tellerrand ihres Handkäs mit Musik hinausschauen wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf dem diesjährigen Gastland Norwegen, wo Apfelwein in den letzten Jahren einen echten Boom erlebt hat.

„Aus drei Kellereien, die es bis vor ein paar Jahren in Norwegen gab, sind inzwischen 20 geworden“, weiß Michael Stöckl, der Geschäftsführer der Cider World. „Viele von ihnen haben bereits preisgekrönte Produkte hervorgebracht und werden von unglaublich interessanten Persönlichkeiten geführt. Norwegen ist für die internationale Apfelweinwelt eine tolle Bereicherung“.

× Erweitern Foto: Apfelwein International UG, Armin Ritter

Davon kann man sich auf der Cider World Expo überzeugen. Am Messetag gibt es im Außenbereich des Gesellschaftshauses außerdem den bunten Cider World Market mit Foodtrucks und Apfelwein-Spezialitäten aus aller Welt – und natürlich fehlen auch nicht die unzähligen Events in Frankfurter Lokalen, die bereits im Vorfeld der Messe stattfinden; Details liefert die Website. Zum Wohl!

3. – 12.6., Cider World, 11.6. Cider World Expo im Gesellschaftshaus Palmengarten, Palmengartenstr. 11, Frankfurt, 13 – 15 Uhr für Fachbesucher, 15 – 19 Uhr für alle Besucher, 11.6. Cider World Market im Außenbereich des Gesellschaftshauses von 12 bis 21 Uhr, mehr Events und Infos auf www.cider-world.de