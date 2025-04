Approved – Frühlingslust

× Erweitern Foto: FLC

Im April lädt der FLC wieder zu seiner beliebten Fetisch-und-Kerle-Party: Plaudern an der der Bar, viel Platz für Spiel und Spaß in den gut ausgestatteten Räumen und der Dark Zone der Grande Opera und ein treibender DJ-Soundtrack werden geboten, den Rest besorgt die bunte Mischung an Fetischkerlen aus der gesamten Region – Fetisch-Neulinge ebenso wie erfahrene Fetisch-Männer treffen sich hier.

Beachten sollte man den strikten FLC-Dresscode für die Approved: Leder in allen Varianten, Uniform-, Puppy- und Furry-Outfits, Rubber, Neopren, Skin- oder Sportswear gehören dazu, Jeans oder Straßenbekleidung gelten nicht. Auf der FLC-Website gibt‘s die entsprechenden Infos.

26.4., Grande Opera, Christian-Pleß-Str. 11 – 13, Offenbach, 21 Uhr, www.flc-frankfurt.de