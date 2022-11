Heißer Herbst: Approved

× Erweitern Foto: FLC Approved

Der Leder- und Fetischclub FLC lädt zur berüchtigten Fetisch-Party Approved in die Offenbacher Grande Opera. Fetisch-Liebhaber haben hier genügend Raum und Utensilien, um ihrem Spieltrieb nachzugehen – oder man kommt einfach locker auf ein Getränk vorbei.

An den Decks sorgt DJ Sascha Dreyer für die treibend-pumpenden Beats, außerdem sind die Love Rebels und das Team um Karlheinz (Bootblack 2019) zu Gast. Wichtig: Für die Approved gilt der strenge FLC-Dresscode, also Leder-, Uniform-, Rubber- Skin-, Sports- oder Worker-Wear sind obligatorisch. Wer geile Fotos von sich in voller Montur haben möchte: Auf der Party gibt’s diesmal als zusätzliches Bonbon ein kostenloses Fotoshooting. Infos gibt die FLC-Website.

19.11., Grande Opera, Christian-Pleß-Str. 11, Offenbach, 21 Uhr, www.flc-frankfurt.de